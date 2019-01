Hradec Králové - Tříletý podmíněný trest a povinnost zaplatit městu Hradec Králové 23 milionů korun udělil krajský soud bývalému náměstkovi královéhradeckého primátora Josefu Malířovi (VPM), který se zodpovídá z předražené koupi parkovacího domu.

Podle soudců se dopustil zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Malíř se proti rozsudku na místě odvolal.

Ve sporu jde o parkovací dům vybudovaný v objektu bývalé mlékárny. Státní zástupce Petr Kouble obžaloval Josefa Malíře, že v letech 2007 až 2010 jako náměstek primátora pro rozvoj vědomě podával ostatním členům rady města a zastupitelstva nepravdivé a zkreslené informace se záměrem, aby Hradec Králové koupil parkovací dům, který budovala soukromá firma, za 75 milionů korun. Podle pozdějšího revizního znaleckého posudku však obvyklá cena objektu činila jen 42 milionů, takže město utrpělo škodu 33 milionů korun. K tomu bylo v novém parkovacím domě méně parkovacích stání, než uváděl projekt.

Malíř obžalobu od začátku odmítal. “Všichni, kteří se zajímali o rozvoj města, věděli, co je ve hře. Šlo o to, zda to (parkovací dům) koupit a vyřešit tak několik problémů najednou, nebo nikoli,” prohlásil už dříve u soudu.

„Od začátku nebylo sporu, že městu vznikla škoda. Šlo jen o to, zda za to může Josef Malíř,“ řekl včera předseda senátu krajského soudu Miroslav Mjartan.

To, že cena parkovacího domu byla oproti obvyklé ceně výrazně navýšena, by podle soudu ještě nemuselo být trestným činem. „Ale navýšení nebylo odůvodněno,“ podotkl předseda senátu.

Svědci u soudu řekli, že Malíř s vedením města o ceně hovořil, ale nikdy je neupozornil, že částka požadovaná společností Eube, tedy investorem, „neodpovídá ceně obvyklé“. Město o objekt stálo, radní i zastupitelé považovali za nutné, aby v této části byl parkovací dům, proto na koupi přistoupilo.

„Veřejně prospěšná stavba zde měla sloužit k parkování, ale od počátku bylo zřejmé, že je to prostor vhodný jen jen pro garážované stání a ne pro střídavé parkování,“ řekl Miroslav Mjartan.

Připomněl, že zkreslená byla také informace o počtu stání pro auta, protože namísto avizovaných 111 bylo v parkovacím domě místo jen pro 96 vozů.

Potřetí u soudu

Malířovi původně hrozilo pět až deset let vězení. Podle Miroslava Mjartana však byl soud při rozhodování o trestu v obtížné situaci, protože „osoba nebyla vedena zištnými cíli“. Senát se nakonec rozhodl pro tříletý trest podmíněně odložený na čtyřletou zkušební dobu a uložil obžalovanému náhradu škody ve výši 23 milionů korun.

Hradecký krajský soud případ řešil už potřetí. Poprvé Malíře zprostil obžaloby a Vrchní soud v Praze verdikt potvrdil. Nejvyšší státní zástupce a Hradec Králové však podali dovolání k Nejvyššímu soudu, který rozhodl, že původní rozsudky budou zrušeny a krajský soud věc znovu projedná. Loni v září dostal Malíř 2,5 roku podmíněně a náhradu škody, vrchní soud však případ opět vrátil do Hradce Králové s tím, že jeho „argumentace vzhledem k trestu není dostatečná“.

„Já jsem neměl v úmyslu nikoho poškodit,“ řekl po vynesení rozsudku Josef Malíř.

Před soudem stál i kvůli kontraktu na pronájem a opravu hradeckého zimního stadionu, kde městu podle obžaloby mohla vzniknout škoda 26 milionů korun. V tomto případě ho soud obžaloby zprostil.