V průběhu pěti dnů zadokumentovali policisté v Dobrušce dvě události, při kterých za volantem seděli řidiči pod vlivem alkoholu. Naštěstí nikoho - ani sebe nezranili.

Ilustrační fotografie. | Foto: archiv

V sobotu krátce po půl šesté odpoledne couval třicetiletý řidič osobního auta značky Škoda Octavia na parkovišti u plaveckého bazénu v Dobrušce. A tak nešikovně, že narazil do zaparkovaného osobního auta. Tím se však nenechal od další jízdy odradit. Následně nabořil do dalšího zaparkovaného osobního vozu a pokračoval dál. Naštěstí jen do jedné z vedlejších dobrušských ulic, kde zastavil. Objevila ho zde v plavkách spícího za volantem otevřeného vozu hlídka policie.