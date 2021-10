"Obviněnému klademe za vinu, že od října 2018, poté co byl propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody do dne jeho zadržení, neoprávněně poskytl pervitin zřejmě v 265 případech, a to nejméně 10 osobám v různých dávkách, za což od nich vyinkasoval téměř 250 tisíc korun. Pervitin sám nevyráběl, ale překupoval ho. Kromě toho 5 osobám neoprávněně poskytl v 185 případech marihuanu v celkovém množství nejméně 390 gramů za 10 tisíc korun. Obviněný drogy poskytoval i zdarma nebo za protislužbu," uvedla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Při domovních prohlídkách v místě bydliště pak kriminalisté zajistili necelé dvě desítky kilogramů zelené sušiny a ve skleníku 11 rozvětvených třímetrových rostlin.

Zdroj: Youtube

"Zajímavostí tohoto případu je, že obviněný muž si své „zboží“ chránil po domácku vyrobenými nástrahami, které zakopal do hlíny okolo skleníku, aby nebyly vidět. Jednalo se o prkna, do kterých zatloukl hřebíky a nastražil je tak, aby na ně případný zloděj stoupl. Krom toho vykopal několik hlubokých děr, které zamaskoval, a i do nich položil prkna s hřebíky. Nejen, že by lapka při krádeži šlápl na hřebík, ale mohl by si zlomit končetinu. Obviněný muž policistům své tajemství ohledně zabezpečení svého majetku prozradil a společně jej odstranili, aby nedošlo k újmě na zdraví zasahujících policistů," prozradila více o případu policejní mluvčí.

Lustrací vyšlo najevo, že dotyčný byl od roku 2010 už osmkrát odsouzen, pětkrát za majetkovou trestnou činnost, jednou za drogovou trestnou činnost, za ublížení na zdraví a jednou za ohrožení pod vlivem návykové látky. "Jelikož recidivistu v těchto dnech čekal za předchozí protiprávní jednání, za které byl již pravomocně odsouzen, nástup do výkonu trestu odnětí svobody, policisté ho do vězení přímo eskortovali. Jeho pobyt se mu tak může za distribuci a výrobu drog protáhnout až o dalších 10 let," dodala Šárka Pižlová.