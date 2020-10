Policisté pátrají po pachateli, který ženě před mateřskou školkou v Dobrušce vyloupil auto.

„Poškozená u budovy zaparkovala, odvedla své dítě do mateřinky, a když se po přibližně pěti minutách vrátila, zjistila, že má rozbité okénko u spolujezdce. Kabelka s mobilním telefonem, peněženkou a osobními doklady ponechaná na předním sedadle zmizela. Ženě neznámý pachatel, kterému za trestný čin krádež hrozí trest odnětí svobody od 2 do 8 let (spácháno v nouzovém stavu), způsobil škodu za cca 7 tisíc korun," informovala policejní mluvčí Iva Kormošová.