Pardubice – Když pardubičtí strážníci nedávno vyjížděli k Mateřské škole Kamarád v Teplého ulici v Pardubicích, ještě netušili, s kým budou mít tu čest.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Zvonění alarmu v budově školky a jeslí totiž měla na svědomí skupinka čtyř pachatelů, jejichž věkový průměr deseti let narušoval nejmladší, dvouletý člen party.



Strážníci na místě pochytali tři romské chlapce ve věku kolem deseti let a jednoho dvouletého a to ve chvíli, kdy si z objektu školky odnášeli kanystr s benzinem a travní sekačku. O tom, kam jdou krást, navíc moc dobře věděli. Školku předtím někteří z nich sami navštěvovali.



„Navíc předtím stihli zdemolovat několik kusů nábytku a také zničit nějaké hračky,“ potvrdil mluvčí pardubické městské policie Pavel Čejka.



Zlodějíčci vylezli dokonce po hromosvodu do prvního patra. Právě tam se jim podařilo rozbít několik židlí a válendu. O jejich cestě po hromosvodu svědčí i znečištěná omítka kolem hromosvodu. Druhý hromosvod na terase školky je už po předchozích zkušenostech s podobnými návštěvami rovnou omotán ostnatým drátem.



Po tomto řádění v prostorách bývalého romského střediska, které sídlilo v patře, se přesunuli zpět do přízemí, kde rozházeli a rozbili několik uložených koloběžek. Pak se jim podařilo vypáčit dřevěné dveře, za kterými našli další hračky a také sekačku a kanystr benzinu.



Podobnou návštěvu neměla školka v Teplého ulici ale ani zdaleka poprvé. Co je zarážející, že většina vloupání nebo škod vzniklých v areálu jde právě na vrub dětských pachatelů z řad romského etnika a v několika případech i bezdomovců.



Většinou se nejedná o velké škody, ale venku na terase školky už se hračky nechávat nemohou. „Ani tentokrát nevznikla žádná velká škoda. Jediné co budeme muset řešit vlastními silami je oprava některých koloběžek. Maminka jednoho z těch dětí už se nám také za svého syna přišla omluvit,“ komentovala situaci ředitelka školky Dana Předotová.



V podobných případech by pachatelům hrozil za vloupání až dvouletý trest odnětí svobody. Vzhledem k nízkému věku pachatelů ale k potrestání nedojde, policie v takových případech tyto skutky odkládá a případem se spíš zabývají sociální pracovníci.



S krádežemi ve školních areálech se však přímo roztrhl pytel. I v dalším případě byl pachatelem romský mladík.



Toho přímo v areálu základní školy přistihl školník ve chvíli, kdy na školním pozemku kradl železné plechy.



„Strážníci na místě zjistili, že se jedná o nesvéprávného muže, který jezdí po městě s kárkou a všechno nalezené železo vozí do sběrny. Plechy zůstaly na místě a muž byl z místa vykázán,“ konstatoval mluvčí městské policie v Pardubicích Pavel Čejka.