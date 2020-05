Muž vyráběl a prodával pervitin. Prodal přes 60 gramů drog a přišel si téměř na 100 tisíc korun. Teď může jít až na 5 let do vězení. Navíc byl za drogy odsouzen už i v minulosti.

Pervitin. Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR/Národní protidrogová centrála

„Na začátku tohoto týdne kriminalisté obvinili 32letého muže z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což mu hrozí trest odnětí svobody od 1 roku do 5 let.

Vyšetřovatel mu klade za vinu, že během necelých dvou let poskytl nejméně ve 154 případech drogu pervitin. A to nejméně 65 g, za které utržil téměř 90 tisíc korun,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.