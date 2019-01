Východní Čechy - Láska prý hory přenáší, avšak pomsta může člověka dovést až k do vězení.

Larysa Anatolijivna Sarabunová před Krajským soudem v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

Obě tyto varianty už zná pětačtyřicetiletá Larysa Anatolijivna Sarabunová z Ukrajiny. Včera ji Krajský soud poslal za mříže na osm let za to, že loni v červnu zaútočila na svého druha sekerkou a způsobila mu mnohočetné poranění hlavy. Jen zázrakem muž útok přežil.

Osm ran sekerou z nenaplněné lásky

Jejich vztah přitom začal jako velká láska. Poznali se před několika lety na Ukrajině a po pár měsících se rozhodli odcestovat do Čech za prací. „Měl s námi jet i můj syn, avšak nakonec zůstal na Ukrajině,“ vypověděla včera u soudu Sarabunová s tím, že jejich kroky vedli do Dvora Králové nad Labem. „Z počátku vše vypadalo nádherně, našli jsme si práci a bydlení. Avšak asi půl roku před tím osudným dne jsem zjistila, že mi je můj druh nevěrný,“ začala Sarabunová s líčením událostí, které předcházely tragické události, kdy na svého přítele zaútočila sekerkou. „Když jsem na jeho nevěru přišla, říkal mi, že jsem debilka a chtěl mě vyhodit z našeho obydlí. Já však neměla peníze na to, abych se odstěhovala,“ uvedla žena. Vše prý vyvrcholilo právě v polovině července. „Byli jsme na houbách a on najednou odešel s tím, že takhle nic nenajdeme. Já však věděla, že jde volat své milence. To se mi potvrdilo tím, že jsem mu volala, ale měl obsazeno. Pak jsme se vrátili domů. Já se cítila hrozně,“ vypověděla Sarabunová. Podle ní doma nastala další hádka. „Pak si šel lehnout. Ve mně to však v tu dobu překlaplo a za to, že mi způsobil takovou bolest, jsem se mu nějak chtěla pomstít. Šla jsem proto ven a vzala sekerku, že ho s ní jenom uhodím,“ řekla žena. Místo jedné rány však padlo hned osm, které svému druhovi zasadila zejména do oblasti hlavy. „Jakmile jsem mu zasadila tu první, řval na mě, že mě zabije. Pak to vše bylo už jen zkrat. Nechtěla jsem ho však zabít, ale pomstít se za tu obrovskou díru v mé duši,“ dodala Sarabunová.

Pohlazení, cigarety a lůžko od krve

Žena dodala, že po útoku se její druh posadil, chytil ji za ruku, pohladil ji a chvíli si povídali. „Říkal mi, že jsem blbá ženská a že mu není dobře, avšak ať záchranku nevolám,“ řekla obžalovaná. Žádné známky zranění na něm však neviděla, prý měl jen trošku odchlípnutou kůži pod okem. „pak jsem jela do hospody pro cigarety. Když jsem se vrátila, ležel tam v kaluži krve. Tak jsem zavolala záchranku,“ uvedla žena. Dodala, že nejdříve chtěla vypovědět, že jejího druha někdo napadl. Nakonec se však hned na místě policistům ke všemu přiznala.

I toto bral soud jako polehčující okolnost. „Navíc ze znaleckých posudků vyplynulo, že její chování vyprovokoval její druh, který se k ní nechoval zrovna podle etikety,“ uvedl k rozsudku předseda soudního senátu Jiří Vacek.