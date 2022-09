"Muž se státní příslušností státu mimo EU napadl u vlakového nádraží v Potštejně zhruba ve 20 hodin svoji bývalou přítelkyni, odtáhl ji mimo cestu, kde ji s úmyslem usmrtit za pomocí lana škrtil. V tu chvíli šli na vlak dva mladiství chlapci, kteří uslyšeli zoufalý křik ženy. Starší z chlapců do sedícího muže na ženě s omotaným lanem kolem krku strčil, až z ní muž spadl. Útočník poté z místa odjel autem pryč. Při újezdu bočně narazil do protijedoucího auta, u něhož vznikla 10tisícová škoda. Druhý chlapec mezitím zavolal na linku 158," uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová.

Napadená těhotná 34letá žena byla převezena do nemocnice, odkud byla po ošetření propuštěna. Přivolaní policisté začali okamžitě pátrat po podezřelém muži. Lapili ho v Hradci Králové, kde havaroval.

"O necelé tři a půl hodiny později ve 23.20 se v Hradci Králové v ulici Hradečnice stala dopravní nehoda dvou osobních vozidel, při které řidič auta značky Škoda Octavia nacouval do za ním jedoucího auta Opel Zafira. Při nehodě, při níž se nikdo nezranil, byla na vozidlech odhadnuta škoda na 13 tisíc korun. Policisté oba řidiče podrobili dechové zkoušce. U 46letého řidiče opelu byla negativní, ale u 42letého řidiče škodovky byla pozitivní, a to 2,5 promile alkoholu v dechu. Opilý řidič, kterého policisté zadrželi a umístili do policejní cely, nepředložil ani jeden doklad potřebný k řízení vozidla. Policisté při řešení nehody současně zjistili, že se jedná o muže, po kterém se pátrá v souvislosti s případem z Potštejna," informovala policejní mluvčí.

Kriminalisté cizince kromě pokusu vraždy obvinili i z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Obviněnému muži, na kterého byla dnešního dne uvalena vazba, hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný.

"Velká poklona patří oběma mladíkům, kteří nezaváhali a ihned na nebezpečnou situaci zareagovali. Bezodkladnou pomocí tak ženě s největší pravděpodobností zachránili život," dodala Iva Kormošová.