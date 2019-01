Hradec Králové – Na patnáct let do vězení s ostrahou poslal krajský soud Josefa Seidla ze Svitav.

Krajský soud v Hradci Králové. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Podle verdiktu senátu se sedmadvacetiletý muž dopustil pokusu vraždy a přečinu poškození cizí věci. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.



Podle obžaloby Seidl si v noci z 15. na 16. března letošního roku počkal, až budou tři muži – blízký příbuzný obžalovaného a jeho dva kamarádi – nacházející se v prvním patře jednoho ze svitavských rodinných domů spát. Kolem půlnoci Seidl umístil staré hadry na dřevěné schodiště, které bylo jedinou přístupovou cestou do obytné místnosti, kde všichni tři muži spali, a tyto hadry polil předem připravenými hořlavými látkami a opakovaně je zapálil. „Dále na oheň přikládal další oděvní svršky a části nábytku, čímž způsobil požár na schodišti vedoucí do horního patra domu. Dále zapřel zvenčí vstupní dveře do domu lopatou s násadou, čímž znemožnil jejich otevření zevnitř,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Faltusová.



K usmrcení mužů, kteří byli ohněm a dýmem ohroženi, nedošlo jen díky tomu, že se jednomu z nich podařilo pokoj v prvním patře opustit a přivolat hasiče. Ti požár lokalizovali a poté dva zbývající obyvatele, kteří byli stále uvnitř, vyvezli ven. Následně je všechny převzala do své péče lékařská záchranná služba.



Seidl z místa činu utekl. Svým jednáním způsobil naštěstí jen hmotnou škodu na nemovitosti a majetku vlastníka domu v celkové výši přes 75 tisíc korun.

Obžalovaný: „Chtěl jsem jen do léčebny“.



Jiří Seidl při hlavním líčení odmítl o svém trestném jednání hovořit. Předseda senátu Luboš Sovák proto přečetl záznam jeho výpovědi z přípravného řízení na policii. Do protokolu tehdy Seidl uvedl, že den před inkriminovaným večerem užíval drogu a se svým příbuzným míval často rozepře. Bylo tomu tak i krátce před jeho činem. „Řekl mi, nechoď nahoru, sežrals mně paštiku a sejra. Já mu však nic nesnědl. Řekl jsem mu, aby to na mě nesváděl. Jenže začal řvát, vystrčil mě z pokoje, ani si to nechtěl nechat vysvětlit,“ prohlásil Seidl na policii s tím, že sám ve vzteku rozbil v domě několik oken a stůl se židlemi.



Následně zapálil na schodišti hadry polité hořlavinou a do ohně vhodil i poničený nábytek. „O ničem jsem nepřemýšlel, dělal jsem to automaticky. Věděl jsem, že se nikomu nemůže nic stát,“ stojí v policejním spisu.



Josef Seidl, který je nezaměstnaný, také do protokolu uvedl, že se snažil požárem ohrožené spící lidi probudit pískáním. „Měl jsem psychický stres. Chtěl jsem je jen postrašit, doufal jsem, že se tímto způsobem vyřeší situace, kdy jsem neměl ani na jídlo. Věřil jsem, že se dostanu do léčebny, nebo do kriminálu, kde se o mě postarají,“ citoval předseda senátu z výpovědi obžalovaného na policii.



Včera před vynesením rozsudku Josef Seidl svého činu litoval a všem poškozeným se omluvil. „Že mohu jít na dlouhou dobu do vězení, mě nenapadlo. V budoucnu se polepším a nebudu brát návykové látky. To slibuji,“ řekl.



Obhájce obžalovaného, jemuž hrozilo 15 až 20 let, včera ve své závěrečné řeči navrhl senátu, aby zvážil překvalifikování zločinu pokusu vraždy na všeobecné ohrožení, a trest uložil Seidlovi pod zákonnou sazbou, která je u tohoto skutku 10 až 15 let.



Krajský soud však tento návrh nepřijal a dal za pravdu státní zástupkyni Lence Faltusové. Ta však požadovala trest mírně vyšší než byl vynesen, a také navrhovala zařazení obžalovaného do vězení se zvýšenou ostrahou. Proto, jak řekla novinářům, si ponechala lhůtu pro možné odvolání.