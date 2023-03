"Část území, které spadá pod rychnovský Územní odbor Policie České republiky, leží v Orlických horách, oblíbené lokalitě chatařů a chalupářů. Při běžném výkonu služby se proto na jejich objekty zaměřují policejní hlídky. Pěšky, na kole a v zimní sezóně i s běžkami nebo sněžnicemi," informovala preventistka Alena Kacálková.

Z penzionu v Deštném několik měsíců kradl lehký topný olej. Policie muže dopadla

Policisté kontrolují zejména dveře do budov i přilehlých staveb. Nezapomínají se přesvědčit ani o tom, zda jsou zabezpečená okna nebo okenice. "Zkontrolují i blízké okolí rekreačního objektu a majitelům zavěšením visačky s datem a kontaktem na obvodní oddělení oznamují, že jejich chatu či chalupu zkontrolovali," popsala práci policistů Kacálková.

Kdyby policisté u chaty objevili známky vloupání, majitele nemovitosti by hned kontaktovali. "Zatím ale k této variantě nemuseli přistoupit, neboť všechny objekty, které se ocitly v jejich hledáčku, byly v pořádku, zajištěné a bez zjevných známek narušení," sdělila k dosavadním kontrolám na Orlických horách Kacálková.

Hlavní sezóna zlodějů, kteří se zaměřují na opuštěné chaty a chalupy, ale teprve přijde. "Co se týče období, kdy je tato kriminalita nejvíce páchána, tak je to především před a po skončení chatařské sezóny, to znamená jaro a podzim," uvedla tisková mluvčí rychnovských policistů Eliška Pospíšilová Majerová.

Čtveřice "elektrospecialistů" loupila i na Rychnovsku. Škody jdou do statisíců

U rekreačních objektů nejsou výjimkou ani sérioví zloději. Loni v létě jednoho takového odhalila policejní fena Dora. Pachatel se schovával na přístřešku jedné z přilehlých chat, kde loupil. Kriminalistům se podařilo muže obvinit z pěti vloupání do rekreačních objektů na Rychnovsku, pět vloupaček stihl za pouhý měsíc.

Nejméně osmkrát se vloupal do rekreačních chat, chalup, domů a zemědělských stavení 61letý recidivista. Jeho revír byl ale daleko širší. Od listopadu 2021 do dubna 2022 kradl v Královéhradeckém, Pardubickém, Libereckém a Středočeském kraji. Bral hlavně starožitnosti a pracovní nářadí, které pak nabízel na prodejních serverech. Majitelům způsobil škodu 120 tisíc korun.

Nelegálně zaměstnaní cizinci, drogy i padělky. Celníci bilancují uplynulý rok

Podíl vloupání do rekreačních objektů je sice vzhledem k celkové kriminalitě zanedbatelný, přijet do vyloupené chaty ale nepotěší nikoho. Každoročně zloději na Rychnovsku vyloupí asi desítku chat a chalup. "Menší propad byl zaznamenán v 'covidovém' roce 2021," podotkla policejní mluvčí.

V loňském roce došlo na Rychnovsku k devíti krádežím vloupáním do rekreačních objektů, z toho šest jich bylo objasněno. V roce 2021 bylo krádeží vloupáním pět, z toho jeden případ se podařilo objasnit. V letech 2020 i 2019 zloději na Rychnovsku vyloupili 13 chat či chalup, v roce 2020 policisté objasnili 9 případů, v předešlém roce dokonce 12. K 10 vloupačkám došlo v roce 2018, objasněné byly 4 případy.

Mlhavý Šerlich a kouzelné Luisino údolí. Pojďte s námi na skok do Orlických hor

Jak vloupáním do rekreačních objektů předejít? Policisté radí důkladně zabezpečit objekt, zejména dveře a okna. "Účinné je zesílit vstupní dveře, instalovat kvalitní zámkové systémy, uzamykatelné okenice, mříže na okna apod. Vhodná je také instalace elektronické zabezpečovací signalizace, která v případě poplachu přivolá bezpečnostní agenturu či policii," doporučila Alena Kacálková. Rozumné podle ní také je nepodceňovat dobré sousedské vztahy, vzájemná kontrola budov se vyplatí.

Kdybyste měli podezření, že se do chaty či chalupy vloupala cizí osoba nebo že tam dokonce ještě přebývá, rozhodně nechoďte dovnitř. "Z bezpečného místa zavolejte na linku 158. Předejdete tak případnému ohrožení vaší osoby a zničení stop, důležitých pro vyšetřování majetkové trestné činnosti," zdůraznila Kacálková.