Hradec Králové - Tři měsíce znásilňoval o pět let mladšího spolužáka, tehdy desetiletého chlapce. Za to byl mladistvý odsouzen k podmínce a pobytu v ústavu.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv Hradeckého deníku

Do vězení nejde, ale bude muset být pod ochranným dohledem. Nyní sedmnáctiletý mladík byl totiž odsouzen za to, že na podzim 2014 opakovaně znásilňoval spolužáka - o pět let mladšího chlapce.

Zločin se stal na jedné speciální škole na Královéhradecku a hradecký krajský soud v úterý během jediného dne vynesl rozsudek.

Obžalovaný přišel na hlavní líčení se zpožděním. S tátou totiž vyrazili nejprve na okresní soud, až poté zjistili, že mají být o pár stovek metrů jinde.

V čem však měli jasno, byl fakt, že mladík nebude vypovídat. Stejně se zachoval i na policii při vyšetřování. Detektivům řekl jen, že s obviněním nesouhlasí, ale jinak mlčel.

Odsouzen byl na základě výpovědi poškozeného chlapce. Jeho inteligence je sice na velmi nízké úrovni, IQ má šedesát, ale právě tento fakt je podle znalců zárukou, že si nevymýšlí.

„Buď na mě čekal na záchodcích nebo tam přišel za mnou," vykládal chlapec. „Stáhl mi slipy až pod kolena a…" pokračoval. Pak už je popis až příliš autentický. Každopádně starší spolužák na něm praktikoval anální sex, navíc ho nutil také k orálnímu.

Chlapec se mu nevzepřel, i když těžké chvíle prožíval velmi dlouho. „Bylo to tak dvacetkrát," přiznal při výslechu policistům.

Na záchody však vždycky dorazil, stejně jako si dlouho nechával vše pro sebe. Důvod byl jednoduchý, měl velký strach. „Říkal mi, že mě zmlátí," pronesl.

Obava z agresivity útočníka byla na místě - a to i podle znalců. Ti sice zjistili, že nyní už odsouzený mladík netrpí žádnou sexuální deviací, ale jde o velmi komplikovanou povahu.

„Intelekt má na dolním okraji populačního podprůměru. Dokáže vzbudit dobrý dojem a manipulovat druhými," zhodnotila osobnost psycholožka Lenka Čermáková. Zároveň také upozornila na další rysy obžalovaného - je sebestředný a přecitlivělý na kritiku vlastní osoby. „Agrese je jeho způsobem řešení sporů. Do budoucna může přerůst v disociální osobnostní poruchu. Pravděpodobnost resocializace je snížená."

Viník navíc už byl kvůli podobným skutkům vyšetřován, například v roce 2011. Tentokrát se na jeho chování přišlo poté, co jeho oběť popsala své potíže dvěma kamarádkám. Ty pak vše prozradily doma rodičům a poté také třídní učitelce, od níž putovala zpráva k ředitelce školy a policii.

Proč oběť neurčila přesnou dobu útoků

Vyšetřovatelé jasně určili dobu, kdy byl desetiletý chlapec znásilňován, na tři měsíce během podzimu roku 2014. Oběť přitom mluvila jinak.

Poškozený umístil události, kdy měl fatální problém se starším spolužákem, na měsíce od zimy 2015. Tedy později, než je nakonec v obžalobě. Výsledky svědků, kamarádek oběti i třídní učitelky, však potvrdily jako inkriminované rozmezí září až listopad 2014.

Znalci navíc našli důvod, proč se chlapec pletl. „Lze to přesvědčivě vysvětlit mentální úrovní nezletilého," uvedla státní zástupkyně Lucie Žabková.