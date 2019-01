Hradec Králové - Policejní mluvčí jsou zvyklí na to, že se jich lidé ptají na cokoliv, ale jen málokdy musí své odpovědi říkat před soudem.

Milan Strnad, majitel autobazaru, před soudem (25. března 2010). | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Tuto zkušenost má již za sebou současná tisková mluvčí svitavské policie Anna Štegnerová, která před lety musela vypovídat v kauze svitavského prodejce aut Milana Strnada. Toho včera hradecký krajský soud poslal na čtyři roky za mříže za to, že obral stát na daních o takřka čtyři a půl milionu korun.

Pro Štegnerovou je celá věc uzavřená

„V letech 1997 až 2000 ve Svitavách či na jiném místě v České republice jako podnikatel, působící pod obchodním jménem Milan Strnad – Autotrend, nakupoval v zahraničí auta, která poté prodával kupcům za prodejní ceny vyšší, než které byly současně či posléze uvedeny na fakturách,” stojí mimo jiné v obžalobě.

Podle státního zástupce Jiřího Viesnera takto vozy prodal ve 259 případech.

Podle informací Deníku pracoval dvaapadesátiletý Strnad ještě před tím, než se „vrhl” na lukrativnější prodeje aut, jako policista právě na svitavském oddělení. A zřejmě si mezi kolegy vyhlédl i své budoucí zákazníky. Byla mezi nimi i maminka současné mluvčí, která v roce 1999 chtěla pro svoji dceru koupit od Strnada auto.

Tento prodej figuruje v rozsudku na pětatřicátém místě z dvaadevadesáti prodejů uskutečněných v daném roce. „Dne 12. 5. 1999 byla vystavena faktura znějící na částku 69 tisíc korun za osobní vozidlo vůči fiktivnímu kupci Anně H., kdy skutečným kupcem byla její dcera Anna Štegnerová, při zohlednění nákladů na opravu, zprovoznění a přípravu vozidla ve výši 37 tisíc korun, ačkoli daný kupec fakticky za vozidlo uhradil kupní cenu ve výši 74 tisíc korun,” stojí ve spisu. Právě Štegnerová pak musela celou transakci vysvětlovat před soudem za svoji matku. Nyní se k celému případu nechce již vracet s tím, že to bylo dávno a celá věc je pro ni uzavřena.

Včerejší rozsudek není první, který v celé kauze padl

Už v roce 2009 poslal soud Strnada do vězení na šest let. Ten se odvolal a Vrchní soud vrátil případ do Hradce Králové k dopracování.

Při něm se měl znovu ověřit znalecký posudek Jaroslava Hartmana. Podle Strnadovy obhajoby se v něm totiž vyskytují nepřesnosti ve výpočtech. To soudní znalec uznal.

Z původně vyčíslené škody, která přesahovala osm milionů korun, se nový posudek dopracoval k novým číslům.

Ta pomohla Strnadovi v tom, že se nedostal přes hranici pěti milionů korun, tedy ke škodě značného rozsahu. V tom případě mu hrozil vyšší trest. Soud proto musel přistoupit ke zmírnění původní trestní sazby.

Včerejší rozsudek není dosud pravomocný. Strnad si ponechal lhůtu na odvolání.