Hradec Králové – Celý víkend měl senát Krajského soudu v Hradci Králové v čele s předsedou Lubošem Sovákem na to, aby se shodl na rozsudku v případu Miroslava Čureji z Trutnovska, který čelil obžalobě ze znásilnění.

Krajský soud v Hradci Králové - ilustrační foto. | Foto: Karolína Dopitová

V pátek soud líčení nečekaně odročil, v pondělí už padl verdikt. Miroslav Čureja si má za znásilnění ženy, k němuž došlo před dvěma lety v Novém Bydžově, odpykat osm let. Další rok a půl mu soud vyměřil za maření výkonu úředního rozhodnutí, když Čureja vloni v dubnu nenastoupil do výkonu trestu. Tehdy si měl odsedět deset měsíců za to, že řídil, přestože měl již soudně vyslovený zákaz.

Rozsudek však není pravomocný. Státní zástupkyně i obhájce si ponechali lhůtu na odvolání.

Čureja po celou dobu líčení tvrdil, že je nevinný. „Nepopírám, že k pohlavnímu styku došlo, ale o násilí nemůže být ani řeč. Ona to chtěla, já to chtěl,“ tvrdil při výpovědi obžalovaný. Jeho obhájce v závěrečném návrhu uvedl, že není přesvědčen, že bylo spolehlivě prokázáno to, co je obžalovanému kladeno za vinu. „Otázkou totiž je, zda poškozená při sexu projevila takový odpor, který je míněný vážně a svědčil by o nedobrovolnosti z její strany,“ řekl. Státní zástupkyně Hana Flídrová však měla jiný názor. „Soudní znalci potvrdili, že u poškozené se rozvinula posttraumatická stresová porucha, a to právě z důvodu sexuálního traumatu,“ uvedla v závěrečné řeči.

Obžalovaný podle spisu vylákal ženu z restaurace Rio v Novém Bydžově a přinutil ji, aby nasedla do jeho auta. Poté s ní odjel do postranních ulic, kde zastavil, násilím jí vytáhl z vozu a strčil na zadní sedadlo. Tady jí pod pohrůžkou násilí přikázal, aby se svlékla a poté ji znásilnil.

Miroslav Čureja ve výpovědi tvrdil, že ze strany ženy se mohlo jednat o pomstu. „Později jsem se dozvěděl, že se prý do mě zamilovala, a že ode mě čekala víc. Proto se mi pomstí,“ řekl. Stejně vypovídala i jedna ze svědkyň z okruhu Čurejových známých. Soud však těmto tvrzením neuvěřil.