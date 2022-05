Česky se této houbě říká houževnatec jedlý, ale znát je budete opravdu spíš jako shitake. Název je složený z japonských slov shii – dub a take – houba. Patří do čeledi hlívovitých a vypadají jako něco mezi liškou a václavkou. Oproti hlívě mají kloboučky jen asi pět až sedm centimetrů v průměru.

Sehnat se dají čerstvé i sušené a nejčastěji je použijete jako chutnou ingredienci v asijské kuchyni. Jsou zdrojem bílkovin a obsahují i draslík, hořčík, selen, zinek a vitamíny B a D. Sušené houbičky je třeba před použitím namočit alespoň na hodinu, ideálně přes noc a s kapkou sójovky.

Jak houbu zpracovat

K léčebným účelům se používají plodnice buď samostatně nebo přidané do jídel a polévek, protože pouhý odvar z nich nemá příliš vábnou chuť. Je prostě houbový. Bylináři Janča a Zentrich ale varují, že pokud si houbičky hodláte při léčbě nějakého neduhu vhodit do polévky, je nutné nechat si pro sebe i všechen vývar, jinak se účinky rozdělí mezi celou rodinu stejně jako chutná polévka, bez ohledu na to, kdo snědl samotné houby.

Sušené houby se přidávají i do čajových směsí, ale měly by tvořit asi jen desetinu hmoty, jinak bude odvar opět houbový. Z hub lze připravit i klasickou tinkturu – ta se potom podává čtyřikrát denně, pokud hrozí nějaké virové nebezpečí typu chřipky nebo dnes všudypřítomného covidu. Doporučuje se vždy 20 až 25 kapek tinktury ženám a o pět kapek více mužům.

Na co ještě zabere

V japonské (ale i čínské) medicíně se shitake předepisují i na kvasinkové a bakteriální infekce, ale také k očistným kůrám – Zentrich s Jančou zmiňují 15denní kůru s pozřením jedné houbičky denně. Pro podporu látkové výměny pak lze zvýšit dávku na dvě shitake denně a tři houby mají prý výborné protialergické účinky. Při nádorovém onemocnění se doporučuje čtyři až pět kousků. Některé zdroje uvádějí i příznivý vliv shitake na cukrovku, krevní tlak nebo cholesterol a zlepšují prý i únavový syndrom. Shitake údajně požívali také lidé ozáření po výbuchu atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki pro očištění organismu od škodlivých částic.

Zelenina smažená v těstíčku – tempura



Pro všechna jídla obalená v mouce a osmažená v horkém oleji se v Japonsku používá výraz „tempura“ – obalují tam tak nejen zeleninu či maso, ale také třeba zmrzlinu.



DOBA PŘÍPRAVY: 25 MINUT, SUROVINY NA 4 PORCE

1 malý lilek • 200 g brokolice • 1 paprika • 100 g čerstvých hub shitake (lze je nahradit malými zahradními žampiony) • 85 g hladké mouky • 1 lžíce kukuřičného škrobu • 1/2 lžičky mořské soli • 200 ml sodovky • olej na smažení • kousek zázvoru • kus bílé ředkve

1. Lilek podélně rozpulte a nakrájejte na tenká půlkolečka. Brokolici rozdělte na růžičky a překrojte je ještě na poloviny nebo čtvrtky. Papriku zbavenou jádřinců pokrájejte na proužky a houby překrojte na půlky.



2. Mouku nasypte do hlubší mísy, přidejte škrob, sůl a prošlehejte s 200 ml ledové sodovky. Přidejte ještě hrstku ledových kostek.



3. Jednotlivé kousky zeleniny (dobře vám při tom poslouží kuchařská pinzeta) postupně protáhněte těstíčkem a vkládejte do asi centimetrové vrstvy rozpáleného oleje. Smažte je z obou stran a hotové odkládejte na papírové utěrky nebo ubrousky, aby odsály přebytečný tuk.



4. Podávejte ihned s jemně nastrouhaným čerstvým zázvorem a oloupanou, najemno nastrouhanou bílou ředkví.



