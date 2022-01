Onkoholka: Bolest, kterou cítíš dnes, je síla, kterou pocítíš zítra

„Je až neuvěřitelné, jak jsem se změnila během jednoho roku. Léčba je opravdu náročná a je to vidět hlavně ve tváři. Navíc i ty vlasy dělají své. Bože, jak já se už těším na to, až něco na té hlavě bude. Věřím, že teď už to bude jen a jen lepší a mě se vrátí zdraví a s ním i obočí, řasy, vlasy a barva v obličeji,“ říká Kamila Peková – mladá jednatřicetiletá bojovnice, která se musí poprat s rakovinou. Svůj úděl si nenechává pro sebe a sdílí ho prostřednictvím webu www.onkoholka.cz a na Instagramu.

Kamila Peková, jedenatřicetiletá bojovnice se musí poprat s rakovinou | Foto: se svolením Kamily Pekové