Měl tvář modela, přežil náraz do stromu. Teď je na vozíku a bojuje o nový život

Když bylo Lukášovi 21 let, přežil velmi vážnou autonehodu. Dnes je na vozíku, sotva mluví a sám se o sebe nepostará. Nikdo přesně neví, co se tenkrát přihodilo, ale nejspíš nezvládl řízení a naboural do stromu. Že už nikdy nebude jako dřív, řekli jeho mamince lékaři hned na začátku. Ona to ale nevzdává a snaží se, aby syn jednou mohl žít plnohodnotný život.

Lukášův osud se změnil během vteřiny. | Foto: se svolením Evy Martincové