Registrace dětí od pěti let k očkování začala. Probíhá v centrech i u pediatra

ČTK Redakce

Rodiče mohou k očkování proti covidu-19 ve vakcinačních centrech registrovat své děti ve věku od pěti do 11 let. Dosud se mohly očkovat děti starší 12 let. Současně se otevírá možnost očkování posilující dávkou už po pěti měsících pro lidi starší 55 let.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační snímek | Foto: ČTK