Od loňského 1. března, kdy byly v Česku potvrzeny první případy nákazy koronavirem, ministerstvo zaznamenalo 1,673.429 případů covidu-19. Většina nakažených se vyléčila a 30 363 lidí s potvrzeným onemocněním covid-19 zemřelo. Za červenec je zatím 12 obětí, za posledních osm dní ve statistikách žádná nepřibyla.

Počty hospitalizovaných se v posledních dnech pohybují kolem padesátky. Ve čtvrtek vyžadovalo nemocniční péči 51 pacientů, o dva více než ve středu a o 11 více než před týdnem. Ve vážném stavu bylo ve čtvrtek devět pacientů. Nad 50 stoupl počet hospitalizovaných v pondělí, předtím se od začátku července držel pod padesátkou, přičemž 10. a 11. července klesl na 25.

Laboratoře ve čtvrtek provedly téměř 110 tisíc testů, z toho zhruba 37 400 bylo PCR testů. U nejpočetnější kategorie prováděných testů - preventivních a plošných - klesl podíl pozitivních oproti minulému týdnu z 0,08 na 0,07 procenta. U tzv. epidemiologické indikace testů, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, se podíl pozitivních zvýšil z 0,27 na 0,33 procenta. Podíl potvrzených případů u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou již testováni třeba lidé vykazující příznaky, stoupl z 1,08 na 2,11 procenta.

Zdravotníci ve čtvrtek podali 56 306 očkovacích dávek proti covidu, zhruba o 20 tisíc méně než před týdnem. Od začátku vakcinace aplikovali 10 252 027 dávek, ukončené očkování má přes 4,7 milionu lidí.

Z jednotlivých věkových skupin má nejvyšší proočkovanost kategorie 80+, ve které má alespoň jednu dávku 81,3 procenta lidí. Čím mladší skupina je, tím je proočkovanost nižší. Pod 50 procenty jsou třicátníci a mladší, u dětí od 12 do 15 let má alespoň první dávku 15,6 procenta lidí z této věkové skupiny. Mezi dospělými lidmi ve věku 18 let a staršími tak má alespoň první dávku 62,9 procenta lidí z 8,68 milionu.