Pokaždé, když vidí náruživý milovník moučníků Bedřich Kotík bábovku, zpozorní. Právě u bábovky zjistil loni v listopadu, že má covid. „Manželka napekla, těšil jsem se. Jenže když jsem zakrojil a ochutnal, přišla mi hrozně mdlá,“ popisuje. O selhání pekařky se nejednalo. „Když jsem kousal do kakaové části a manželka se navíc přiznala, že jí ujela ruka s rumem a já pořád nic necítil, věděl jsem, že je zle,“ říká.

Podle vědeckých studií provází onemocnění covid-19 ztráta čichu a chuti kolem 80 procent všech pacientů. | Foto: Shutterstock

Domněnku potvrdil pozitivní covidový test. Chuť se Bedřichovi vrátila po měsíci, ono to ale pořád není. „Některé chutě jsou úplně jiné, všechno mi teď připadá hrozně sladké, tíhnu ke kyselému. Vnímám to také u alkoholu, který se mi slívá do jedné chutě. Vůně cítím, ale někdy se mi stane, že si pamatuji u něčeho intenzivnější vůni, než jak ji cítím teď. Zvlášť u koření,“ doplňuje.