Na povrchu

Pokud se vynechají nafukovací bazény, které je nutné na zimu bourat a poskytují spíše osvěžení než koupací zážitek, jako vstupenka do světa bazénů zůstanou ty nadzemní. Jejich konstrukce bývá většinou řešena pomocí galvanizovaných vzpěr, zatímco obvod bazénu tvoří kompozit na bázi PVC. Takový bazén bez příslušenství se dá pořídit i do deseti tisíc korun, musí se ale počítat s nižší životností konstrukce – obvykle se udává 8–12 let. Bazénová plachta, která se vkládá dovnitř, však velmi pravděpodobně doslouží již po několika letech.

Odolnější bazény mají konstrukci z tažené oceli, ale nedoporučuje se je napouštět slanou vodou, protože kovové části pak rychleji podléhají korozi. Bazény s ocelovou konstrukcí se instalují buď jako nadzemní, nebo jako částečně či kompletně zapuštěné, byť jde o určitý kompromis v oblasti estetiky a trvanlivosti.

Radost pod zemí

Kompletně zapuštěné bazény mohou být vyrobeny z poměrně širokého spektra materiálů, mezi něž patří také sklokompozit. Několikavrstvý kompozit představuje spojení odolného a cenově přijatelného materiálu. Monolitické těleso bazénu díky tomu není oslabené spoji ani svary, a navíc je ztužené profilováním exponovaných partií. Zvenku bazén zatepluje tepelně izolační nástřik z PUR pěny s uzavřenou povrchovou strukturou, která chrání vodu před vychladnutím, a snižuje tudíž náklady na vytápění bazénu.

Dalším materiálem je polyetylen. Skeletové bazény z polyetylenových desek vynikají masivním žebrováním a kompozitními výztuhami zaručujícími vysokou konstrukční pevnost bazénu. Plast je odolný proti chlóru a jeho bělicím oxidačním účinkům, navíc dobře odolává UV záření.

Oproti tomu ztracené bednění z polypropylenu poskytuje stejné výhody jako konstrukce z armovaného betonu, tedy bezpečnost, záruky atd., ale už bez nevýhod betonu, k nimž patří odstraňování bednění, úprava vnitřního povrchu či ošetření vnějšího povrchu.

Ocelové silnostěnné panely jsou vhodné pro bazény velkých rozměrů, například klasické pětadvacítky, takže se najdou spíš na veřejných sportovištích.

Zajímavou volbu představují keramické bazény se sendvičovou konstrukcí, v níž je zastoupena keramika, laminát a vinylester. Výsledkem jsou luxusní pevné bazény odolné proti působení chlóru i UV záření, jejich cena však bývá oproti materiálům na bázi plastu vyšší.

Nejlevnějším řešením pro nadzemní bazény je kartušová filtrace, kdy se nečistoty zachycují v kartušové vložce vyplněné poskládaným filtračním papírem. Kartušovou filtrační vložku je nutné pravidelně čistit a také měnit, její účinnost je ale i tak dostačující jen pro malé bazény.

Pískovou filtraci lze označit za bazénovou klasiku. Hodí se i pro menší bazény, jimž by sice vystačily kartuše, ale účinnost písku je nesrovnatelně vyšší. Princip je prostý – voda prochází přes křemičitý písek, respektive zeolit, který stačí během vrcholné sezony zhruba jednou týdně jednoduše propláchnout pomocí ovládacího ventilu. Písek ve filtru se mění asi jednou za dva až tři roky.

Poměrně specifickým způsobem je filtrace pomocí filtračních vaků implementovaných do skimmeru bazénu, díky čemuž odpadá potrubní vedení mezi bazénem a filtrací. Tyto systémy jsou integrovány do bazénového tělesa, takže se dodávají komplet i s ním. Nebývají totiž kompatibilní napříč značkami.

Bez filtru to nejde

Důležitým bodem při plánování bazénu je výběr filtrace, bez níž se žádný neobejde. Filtrace zachycuje mechanické nečistoty a promíchává bazénovou chemii. Zásadní je nejen volba samotného filtračního média, ale také dostatečný výkon čerpadla. To by mělo objem bazénu přefiltrovat nejpozději za 6–8 hodin. Odborníci ale doporučují dimenzovat filtraci tak, aby ve vrcholném létě zvládla objem bazénu přefiltrovat přibližně během čtyř hodin.

Za vodu čistější

Ošetřování vody je velké téma začínající už při napouštění bazénu. Pro něj by se měla ideálně použít ošetřená voda z vodovodního řadu, to ale není s ohledem na obvyklé kapacity vodovodní sítě ideální. Vhodnější řešení představuje napuštění bazénu pomocí cisterny. Řada majitelů využívá vodu ze studny, což s sebou sice nese značnou úsporu, na druhou stranu však také riziko zvýšeného obsahu minerálů, který bude úpravu vody dále komplikovat.

pH

První věc, jež se musí v bazénové vodě hlídat, je hodnota pH čili alkalita. Pro zdravotní nezávadnost a správnou funkci veškerých dalších přípravků je nutné držet pH na hodnotě 7,0–7,4. Vyšší pH se pozná podle mléčného zákalu vody a může ho provázet snížení účinnosti chlórových přípravků a podráždění očí a kůže. Při hodnotách pod 7,0 zase ve vodě naroste řasa, konstrukce bazénu bude snáze korodovat, materiály mohou blednout a opět se může objevit i podráždění pokožky a očí. Pokles pH přitom může v tropickém létě a při velké vytíženosti bazénu nastat během jednoho dne.

Chlór

Nejběžnější a nejlevnější přípravek pro dezinfekci bazénů přesně koriguje kvalitu vody. Nicméně řada lidí chlór odmítá kvůli typickému odéru a dráždění kůže. Je ale nutné si uvědomit, že samotný volný chlór v běžných koncentracích v bazénové vodě nezapáchá a nedráždí a nemá škodlivý účinek na lidský organismus. Charakteristický zápach se objeví až po reakci s nečistotami obsahujícími dusík, přičemž vzniká takzvaný vázaný chlór, který ve vyšší koncentraci skutečně může plavce dráždit, ale při správném dávkování nepředstavuje pro běžně senzitivní jedince problém. Přesto mnozí raději volí jiný způsob dezinfekce bazénové vody.

Oxidace

Dezinfekce oxidací se dodává ve formě tablet nebo jako tekutý přípravek (peroxid). Tento způsob nedoprovází nepříjemný zápach chlóru, nicméně má nižší dezinfekční účinnost, takže by se mělo přidávat větší množství oxidačních přípravků, které jsou navíc dražší než chlór.

Slaná voda

Vodu s obsahem soli volí lidé proto, aby se vyhnuli chlóru, jde však o poněkud lichou představu. Není totiž pravda, že slaný bazén neobsahuje chlór – elektrolýzou slané vody vzniká kyslík, ozón a právě chlór, který následně vodu dezinfikuje. Přesto obecně platí slaná voda za šetrnější způsob čištění. Solničky zajišťující elektrolýzu navíc mohou mít i funkci automatické stabilizace pH.

UV lampy

Lampy s ultrafialovým zářením dezinfikují vodu v místě vzájemného kontaktu. Vlivem UVC záření dochází k likvidaci bakterií, virů a ostatních jednoduchých organismů. Často se lze dočíst, že jde o bezchlórovou úpravu, což není úplně pravda. Chemii je nutné použít, ale UV lampa dovolí významně snížit množství přidávané látky.

Dva roky prázdnin

Díky bohatému příslušenství lze koupací sezonu prodloužit o několik měsíců. Pomůže zejména zastřešení a vytápění.

Zastřešení

Zabudované bazény chladnou pomaleji už díky izolovanému umístění (stěny v zemi jsou navíc opatřeny tepelnou izolací), ale zastřešení to významně podpoří. Přitom střecha nad bazénem pomůže nejen udržet teplotu vody, ale také ochrání před padajícím listím a dalšími nečistotami, zvýší pocit soukromí a především bezpečnost.

Zastřešení obvykle sestává z hliníkového nosného a posuvného systému s polykarbonátovými výplněmi. Ideální samozřejmě je instalovat posuvné zastřešení zároveň s bazénem. Již stojící bazén lze opatřit střechou i dodatečně, nesmí se však zanedbat stavební příprava. Nutností je fixovat zastřešení vhodným kotevním materiálem do dostatečně pevného základu. Existují ale i zastřešení bez posuvných kolejnic. V tom případě zajišťují posun vysoce odolná silikonová kolečka, čímž se lze vyhnout ne právě vzhledným kolejnicím po stranách bazénu. Zastřešení se většinou zatahuje ručně, ale je možné instalovat elektrické ovládání, respektive solární pohon s baterií.

Vytápění

V současné době se využívají dva principy – solární ohřev a tepelné čerpadlo. První způsob vyžaduje instalaci solárních kolektorů, což je spojené s nenáročnou montáží i příznivou pořizovací cenou. Nezávisle na venkovním prostředí, tedy intenzitě slunečního svitu, se dá voda v bazénu ohřívat pomocí tepelného čerpadla. Velké oblibě se v poslední době těší čerpadla invertorová, která jsou sice dražší, ale účinnější a umožňují i režim chlazení – to za parného léta přijde vhod.

Slovo zákona

Je pro zřízení bazénu třeba stavební povolení? Stavební zákon uvádí následující: Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují (…) p) bazén do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku, a jeho související technické zařízení.

Nicméně pozor je třeba si dát ještě na stav vody v obci. S ohledem na dlouhodobou vytíženost a poddimenzovanost infrastruktury a horká léta s nedostatkem srážek mohou obce vydávat regulační opatření, která zakazují napouštění bazénů a zalévání zahrady pitnou vodou.

