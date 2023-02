Do dávného pravěku láká všestarský archeopark a pro návštěvníky připravuje do tří let další lahůdky, mezi něž budou patřit i archeologické sbírkové předměty Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Návštěvníci je najdou v rozšířených stálých výstavních expozicích. A těch novinek bude více.