Královéhradecký kraj by měl nabídnout více karavanových míst pro obytná vozidla. Kraj nejen pro tyto účely v druhém ročníku dotačního programu na rozvoj cestovního ruchu uvolní šest milionů korun. Informoval o tom v tiskové zprávě.

Ilustrační foto. | Foto: archiv KÚ KHK

Nové nabíjecí stanice pro elektrokola vznikají v Deštném v Orlických horách, 13 rychlonabíjecích stanic na území Krkonoš a 12 v okolí Babiččina údolí. U Zděné Boudy v okrajové části Hradce Králové u cyklisty hojně využívané Hradečnice pak bude možné využít samoobslužnou bezplatnou myčku jízdních kol. I takové projekty podporují krajské dotace, které mají pomoci nejen s výstavbou karavanových stání, ale také s pořízením servisních stanic nebo s vybudováním technického zázemí pro uschování jízdních kol a elektrokol. V druhém ročníku dotačního programu mohou zájemci podávat žádosti od 17. října do 20. listopadu 2023.

„Informace destinačních společností v regionu potvrzují, že o opětovné vyhlášení dotačního programu je zájem, a dokonce předpokládají ještě větší počet žadatelů. V letošním roce kraj celkem finančně podpořil 20 projektů. Zájemci mohli podávat žádosti na vybudování karavanových stání nebo technického zázemí pro jízdní kola a elektrokola, přičemž šest žadatelů čerpá dotaci na oba dva účely,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu Martina Berdychová.

O dotaci mohou žádat obce a jejich příspěvkové organizace, svazky obcí a fyzické a právnické subjekty, jejichž předmět podnikání souvisí s oblastí cestovního ruchu. Pokud s žádostí uspějí, kraj jim na uznaných výdajích zaplatí maximálně 50 procent nákladů. Jak dále kraj uvádí, mezi hodnotícími kritérii jsou například potřebnost na území regionu, rozsah spolupráce s příslušným destinačním managementem nebo kvalita projektového záměru. Na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu pro rok 2024 uvolní finanční prostředky ve výši šest milionů korun.

Ilustrační foto.Zdroj: archiv KÚ KHK

„Zkvalitněním turistické vybavenosti v kraji vzniká kromě nových stání pro obytná auta tuzemských i zahraničních návštěvníků také strategická doprovodná infrastruktura pro cyklistickou dopravu. Umístění nabíjecích stanic pro elektrokola je vždy v návaznosti na existující cyklotrasy a cyklostezky nebo v blízkosti kulturních památek či přírodního dědictví,“ doplnila náměstkyně Berdychová.

Podle kraje nejvíce projektů úspěšní žadatelé uskutečňují na území destinačních společností Orlické hory a Podorlicko a v Podkrkonoší. Jedním z nich je také Koupaliště a kemp Broumar v Opočně. Na nová karavanová stání se turisté mohou těšit dále na Náchodsku a Královédvorsku, a to v obcích Stárkov, Huntířov a Dolní Brusnice.

Účely dotačního programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji vyhlašovaného pro rok 2024 zůstaly stejné, a to na výstavbu karavanových stání pro obytná vozidla, přívěsy a karavany (stellplatzy) včetně zavedení elektrické a vodovodní přípojky a vybudování míst pro úschovu, servis a nabíjení kol a elektrokol. Dotaci je možné čerpat také na modernizaci prostor pro zabezpečenou úschovu zavazadel.

Do dotačního programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro rok 2024 je nutné posílat žádosti pouze elektronicky, a to odesláním z datové schránky žadatele do datové schránky Královéhradeckého kraje. Podávání žádostí se otevře 17. října 2023 a skončí 20. listopadu.

