Ven z galerií. Obrazy vnadných ženštin probouzejí z šedi mosty i opuštěné domy

/FOTO/ Velký ohlas vzbudila v poslední době nahá plavkyně vyobrazená na jednom z mostů v Hradci Králové. Její vnady však po pár dnech zakryla přemalba skupiny Kozisvět. „Stěny mají svůj vývoj a příběh,“ reagoval na prosby o opravu svého díla autor, který tvoří pod pseudonymem JW17. Upozornil na to, že v Hradci chybí legální plochy pro tento druh umění. Rodilý Hradečák dnes žije v Praze, podívejte se na to, co dokáže vykouzlit se sprejem v ruce.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Česká street art je daleko bohatší, než se na první pohled zdá, říká JW17, autor nahé plavkyně vyobrazené na mostu v Hradci Králové, která vzbudila velký ohlas. Tvoří běžně v terénu se sprejem v ruce, na stěnách mostů, opuštěných domů a hal i na střechách | Foto: se souhlasem z FB JW Mind Strike