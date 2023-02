V indexu průměrné délky života mu patří dokonce třetí místo v celém Česku a pátý je v celorepublikovém srovnání se svou sítí kin. Naopak pro něj nejhůře hodnocenou oblastí je finanční dostupnost bydlení, kde město figuruje až na 201. pozici. V kraji je na tom nejlépe v nabídce míst na pracovních portálech, svou nabídkou kinosálů a v hodnocení železniční dopravy.

S totožným výsledkem jako Hradec Králové zabodoval Rychnov nad Kněžnou, v celorepublikovém srovnání se tak zařadil po jeho boku. A jak si vedl v jednotlivých sledovaných oblastech v kraji? Co se týče sítě supermarketů v přepočtu na obyvatele, patří mu dokonce první místo. A stejně si stojí v nabídce pracovních míst na úřadu práce. V indexu nezaměstnanosti se ve srovnání s jinými městy v Česku pohybuje na 12. příčce. Naopak nejhůře je na tom v počtu ordinací praktických lékařů v dojezdové vzdálenosti do 30 minut autem od radnice a v počtu ordinací praktických lékařů na území města (vzhledem k množství obyvatel), tady je to až 172. místo v Česku. V indexu restaurací obsadil Rychnov 167. příčku.

Dobruška vede v celém kraji v indexu zájmu o obecní a krajské volby. Dobře si stojí také v hodnocení sounáležitosti, nezaměstnanosti a v průměrné délce života. Na druhé straně v celorepublikovém hodnocení na tom není zrovna nejlépe v oblasti železniční dopravy (200. místo) a v indexu stěhování mladých (206. místo).

Přední příčky celorepublikového žebříčku kvality života obsadily stejně jako loni Říčany a Praha. Dobrušce patří 44. pozice.