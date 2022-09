„Navazujeme na to, co začali rozvíjet už naši předkové. Na Mladoboleslavsku to byli vizionáři Laurin s Klementem, kteří položili základy pozdější Škodovky a podporovali nejen své zaměstnance, ale i děti z chudých rodin,“ říká ředitel nadačního fondu Ladislav Kučera a dodává, že na Rychnovsku a Vrchlabsku chtějí navázat na místní historii a vyzdvihnout příběhy lokálních hrdinů.