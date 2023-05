Když vidíte ceny v obchodech a víte, za kolik prodáváte řetězcům, jsou ceny přiměřené? Za kilo cibule dostáváme kolem 20 korun. Pokud je to s balením a distribucí, pak je to kolem 24 nebo 25 korun. Přiměřená maloobchodní cena je kolem 30 korun. Myslím, že řetězce jsou pod velkým mediálním tlakem a už nemají tak velké marže. Pro nás je cena cibule po letech dobrá. Ale loni v září a říjnu jsme ještě prodávali za výrobní náklady, situace se zlomila na přelomu roku. Prodáváme za cenu, kterou nabízí třeba nizozemští zemědělci, ale bez dopravy k nám. Je to ale situace, která nastala po opravdu dlouhé době.

Proč je cibule tak drahá?

Zboží prostě není v Evropě ani v České republice. Je to způsobené suchem v jižních státech, v Evropě chybělo 800 tisíc tun cibule. Řetězce nám musí platit evropské ceny. Letos jsme na začátku roku váhali, jestli prodat. Ale nakonec jsme počkali, věděli jsme, že česká cibule dojde, a nejvíc jsme začali obchodovat od února. Letos se nám čekání vyplatilo. Připomínám ale, že je to mimořádná situace. Obvykle spíš zažíváme to, že sem vozí přebytky třeba z Holandska za pár centů. Je to jako na houpačce, ale na to jsme zvyklí.

Jak drahé je skladování cibule?

Jsme závislí na cenách elektřiny a ty jsou stále vysoké, i když klesly. Cibuli musíme chladit od září na čtyři stupně a neustále ji ventilovat, aby byla suchá a nechytla plísně nebo nezačala klíčit. Třeba mrkev musíme chladit dokonce na 0,2 stupně. Platíme spotové ceny elektřiny, naštěstí klesly alespoň pod ty zastropované. Současné ceny ale pro nás znamenají ročně navíc 13 milionů korun a to se musí promítnout do ceny našich produktů.

Máte ještě na skladech svoji zeleninu?

Tento týden jsme doprodali poslední mrkev a o víkendu končíme i s cibulí. Už je tady cibule z Egypta a začíná se objevovat i další nová sklizeň z jihu.

Letos hodně pršelo, stále je chladno. Jak jste na tom s jarními pracemi?

Bylo to hrozně složité, práce jsou zdržené zhruba o měsíc oproti jiným rokům. Teprve tento týden dosíváme poslední pole s cibulí. U mrkve se nám to podařilo docela včas. Je ale chladno, zelenina neroste tak rychle, jak bychom si představovali. Ale tak už to v našem oboru je.

Jak se budou ceny dál vyvíjet?

To je věštění z křišťálové koule. Máme informace, že sucho na jihu Evropy přetrvává, ale pravda je taková, že středoevropští zemědělci na ceny cibule zareagovali a oseli velké plochy. Pokud se urodí, srazí to ceny dolů. To zažíváme u hodně komodit, je to jak na houpačce.

Kdy bude na trhu první česká zelenina z venkovních polí?

První sklizeň mrkve předpokládám v červnu, to by měla být i ozimá cibule, ta setá teď na jaře bude na konci prázdnin.

Zdroj: Grafik redakceLoni v září jste napsal otevřený dopis ministrovi zemědělství, kde jste žádal zastropování ceny elektřiny pro zemědělce. Dočkal jste se nějaké reakce?

Žádné pomoci jsme se nedočkali. Chtěli jsme strop 150 euro za megawatthodinu. Naštěstí cena na spotovém trhu klesla na současnou úroveň (dnes je to zhruba 160 eur – pozn. red.), ale stále to pro nás znamená, jak jsem zmínil, 13 milionů ročně navíc, což se musí promítnout do maloobchodních cen.

Co byste očekával od vlády?

Stát by si měl jasně říct, jestli chceme být soběstační, a podle toho se dlouhodobě chovat. Podpora by měla být vázaná na produkci a ne třeba nesmyslně vyplácet dotace na údržbu krajiny. Spousta peněz mizí tam, kde se nic neprodukuje, a dělá se naoko údržba kraji. Jsme také pod obrovským tlakem různých předpisů, kvůli kterým jsme v nevýhodě proti zbytku Evropy.