/FOTO, VIDEO/ Jedinečný poklad dokonce evropského významu naleznete nedaleko česko-polských hranic. Pevnost Stříbrná Hora je největší horskou pevností v Evropě a její návštěva rozhodně stojí za to. Od českých hranic to budete mít k ní nejblíže od Otovic v Broumovském výběžku (asi 27 km), Náchoda (57 km) či Olešnice v Orlických horách (51 km). Pojďte se na ni podívat s námi.

Pevnost Stříbrná hora je pokladem vojenského stavitelství a unikátem evropského významu. | Video: Deník/Jana Kotalová

Plno zajímavostí láká do polského pohraničí a k jeho top místům patří rozhodně Stříbrná hora, stavitelská perla Dolního Slezska, která v době svého vzniku (stavěna v letech 1765 až 1777) patřila k vůbec nejmodernějších opevněním tohoto typu v Evropě. Obdiv vzbuzoval především mohutný Donjon, pevnostní věž, jeden z nejzajímavějších objektů opevnění moderní éry.

Auto musíte odstavit na některém z parkovišť pod pevností a nahoru si vyšlápnout, pro ty méně pohyblivé tu existuje i možnost nechat se vyvézt. Na samotnou prohlídku pak můžete vyrazit buď s průvodcem v historické pruské uniformě anebo svým vlastním tempem s audioprůvodcem, který mluví i česky. Počítejte, že prohlídka vám zabere i více než hodinu.

Pevnost Stříbrná Hora nechal vystavět pruský král Bedřich II., dnes je jedinečným kulturním dědictvím v Evropě.

„Pevnost Stříbrná Hora Gora však není jen jedna budova, ale celý komplex pevností tyčící se nad městem. Hlavním jádrem pevnosti je bastionový komplex s Donjonem uprostřed. Tato pevnost měla 151 pevnostních místností (kasemat) ve třech podlažích. Obrovské sklady, studny, zbrojnice, kaple, věznice, nemocnice, pekárna, pivovar, dílny a prachárna učinily pevnost zcela soběstačnou. Bylo v ní umístěno 3 756 vojáků, obrovské zásoby munice, paliva a potravin. V rámci pevnosti bylo vyhloubeno 9 studní, včetně nejhlubší (asi 80 m) v oblasti pevnosti Ostróg,“ popisují webové stránky pevnosti.

Po dokončení byla pro vojenské operace dobře připravena a svůj křest ohněm si odbyla roku 1807, kdy k jejím zdem dorazila francouzská armáda pod velením Hieronyma Bonaparta, mladšího Napoleonova bratra.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Tvrz utrpěla škody, které bylo nutné napravit. V bojové pohotovosti se pak ocitla v roce 1850, kdy Prusko bylo nuceno uznat suverenitu Rakouska. Roku 1867, kdy vojsko vypochodovalo z pevnosti, se tady válečná historie uzavřela a od té doby sloužila jako sapérské cvičiště.

Další historii tady poznamenal rozvoj průmyslu a už na konci 19. století se pevnost Stříbrná Hora stala turistickou atrakcí.

„Bylo to mimo jiné díky rozvoji železničního spojení a otevření Stříbrnohorské ozubnicové dráhy v roce 1909, která spojovala Stříbrnou Horu a Novou Vsi Kladskou,“ uvádí dále web pevnosti.

V průběhu let přibývalo turistů a již ve 30. letech 20. století prý pevnost navštěvovalo kolem 50 tisíc turistů ročně: „Po 1. světové válce byl Donjon zrekonstruován a v jeho interiéru byla upravena restaurace, která v meziválečném období mohla pojmout až 300 hostů. Kromě restaurace zde bylo také muzeum zbraní, pamětní komora Fritze Reutera a vyhlídková plošina. Dynamický rozvoj cestovního ruchu přerušila druhá světová válka.“

Po válce pevnost chátrala a o částečnou obnovu se od roku 1966 postarala skupina členů Dolnoslezského skautského oddílu.

„Dnes je tvrz Stříbrná Hora jedinečným kulturním dědictvím v Evropě a jednou z nejvýznamnějších atrakcí Dolního Slezska. Rozlehlost celého komplexu a jeho umístění na vrcholcích umožňuje řadit pevnost ve Stříbrné Hoře mezi největší horské obranné stavby na našem kontinentu. V roce 2002 byl ve Stříbrné Hoře založen první Pevnostní kulturní park v zemi jako klíčový subjekt v aktivitách zaměřených na obnovu a správu opevnění. Jedinečnost lokality a její hodnost byla uznána v roce 2004 dekretem prezidenta Polské republiky, kterým byla pevnost udělena statut historické památky,“ dodávají k historii pevnosti po roce 2000 webové stránky tvrze.

Seznámíte se tady nejen s dějinami tvrze, ale i s životem v ní a například rovněž s tvrdou disciplínou a tresty, kterým tu byli vojáci podrobováni. Díky hologramům v útrobách pevnosti i dávná minulost znovu ožívá. Kdo potom vystoupá do horních partií, naskytnou se mu kouzelné výhledy do krajiny v širokém okolí.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Na opravách a úpravách dalších části pevnosti se přitom čile pracovalo také v letošním roce.

Do konce listopadu by měl být završen projekt revitalizace pro potřeby cestovního ruchu a kulturní využití znehodnocených a nepřístupných částí Památky pevnosti Stříbrná Hora, přičemž projekt počítá s potřebnou technickou infrastrukturou, a to včetně například i zázemí pro ubytování. Ministerstvo kultury a národního dědictví navýšilo částku určenou na tento projekt na 750 tisíc PLN (přes 4 mil. korun).