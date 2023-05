Poslední rozloučení s herečkou a operní pěvkyní Soňou Červenou se uskuteční v úterý 16. května v Hradci Králové. Královéhradecký biskup Jan Vokál povede pohřební obřady v katedrále Svatého Ducha. Pěvkyně bude navždy odpočívat na pouchovském hřbitově.

Soňa Červená zemřela v neděli 7. května v Praze ve věku 97 let. | Foto: ČTK

Zádušní mše svatá se bude konat v úterý od 17 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Mši bude celebrovat královéhradecký biskup Jan Vokál. „Po pohřebních obřadech bude zesnulá Soňa Červená uložena na hradeckém pouchovském hřbitově do rodinné hrobky Červených,“ informovalo Biskupství královéhradecké na svém webu.

Bohoslužbu v katedrále hudebně doprovodí Filharmonie Hradec Králové, zazpívá světová operní pěvkyně Gabriela Beňačková.

Zemřela herečka a operní pěvkyně Soňa Červená. Představitelce Carmen bylo 97 let

Soňa Červená zemřela ve věku 97 let v neděli 7. května v Praze. V Praze se také narodila, jako místo posledního odpočinku si však zvolila Hradec Králové, odkud pochází její rodina. To, že si přála být po smrti uložena do rodinné hrobky na pouchovském hřbitově, už dlouho prozrazuje její podpis na náhrobku.

„Můj pradědeček Václav František Červený tady založil továrnu na výrobu hudebních nástrojů a také místní Sokol. Pokaždé, když jsem v Hradci, přinesu kytičku na pouchovský hrob. Půjdu se projít i na staré město. Tam pokaždé cítím, že tady mám kus srdce. Krev není voda,“ řekla Deníku Soňa Červená v roce 2008.

Jejím otcem byl původem královéhradecký spisovatel, hudební skladatel a zakladatel slavného pražského kabaretu Červená sedma Jiří Červený.

Rozhovor se Soňou Červenou z roku 2017:

„Já jsem věčný těšič, a to těšení mě pozdvihuje“

Na Soňu Červenou a její vazbu na Hradec Králové zavzpomínala řada hradeckých osobností, mimo jiných také primátorka Pavlína Springerová: „Pro Hradec ale znamenala velice mnoho: Soňa Červená se stala první nositelkou čestného občanství města Hradce Králové, získala také Cenu dr. Františka Ulricha, nejvyšší ocenění udělované hradeckou radnicí. Nikoli náhodou. V Hradci se sice nenarodila, ale k městu, ve kterém měla kořeny a na něž nikdy nezapomínala, měla velice blízký vztah. Byla součástí významné hradecké rodiny, jejíž společenské působení a význam pomáhal vytvářet značku, které dodnes říkáme Salon republiky,“ připomněla primátorka na svém facebooku.

Do Hradce se Soňa Červená často vracela i kvůli koncertním vystoupením. „Mnohokrát vystupovala i před publikem královéhradecké Filharmonie. Veliké díky jí patří za podporu stavby varhan v sále FHK. Vzpomínáme na inspirativní okamžiky v její společnosti,“ uvedla na facebooku Filharmonie Hradec Králové.

V úterý se budou moci lidé s pěvkyní rozloučit také na jevišti Národního divadla. Divadlo bude pro veřejnost otevřeno od 10.30 hodin, kdy bude možné poklonit se u rakve a položit květinové dary.