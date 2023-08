Kdo má rád nostalgii starých časů, tuto atmosféru si bude moci vychutnat v sobotu 26. srpna při jízdě historickým parním vlakem z Dolní Lipky na Orlickoústecku do Hradce Králové a zpět.

Historické parní vlaky opět brázdí východními Čechami. Sobotní výletní jízdu podpořil Pardubický i Královéhradecký kraj. | Foto: archiv Pak

Vlak se na svou výletní jízdu z Dolní Lipky do Hradce vydá v 9 hodin. Pojede přes Lichkov, Těchonín, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Žamberk, Litice nad Orlicí, Potštejn, Doudleby nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Častolovice, Týniště nad Orlicí a Třebechovice pod Orebem.

Jízdenku si lze koupit pouze přímo ve vlaku. Snížené jízdné platí pro děti ve věku 6 až 16 let, držitele průkazů ZTP a ZTPP a důchodce nad 65 let. Děti do 6 let se mohou svézt zdarma.

Do Hradce dorazí parní vlak přibližně čtvrthodinku před polednem. Na zpáteční jízdu se z hradeckého hlavního nádraží vydá ve 14.39.

Ceník jízdného:

Letohrad – Hradec Králové – 165 Kč (snížené jízdné 120 Kč)

Letohrad – Týniště n. Orlicí – 130 Kč (snížené jízdné 100 Kč)

Potštejn – Hradec Králové – 130 Kč (snížené jízdné 100 Kč)

Letohrad – Potštejn – 95 Kč (snížené jízdné 80 Kč)

Potštejn – Týniště n. Orlicí – 95 Kč (snížené jízdné 80 Kč)

Týniště n. Orlicí – Hradec Králové – 95 Kč (snížené jízdné 80 Kč)

Manipulační poplatek za jízdní kolo nebo kočárek – 30 Kč

Jízdenky je možné pořídit pouze ve vlaku. Rezervace míst není možná. Další informace najdete na webu vlaky.pardubickykraj.cz/

Jízdní řád

Dolní Lipka – Hradec Králové

Příjezd Odjezd

Dolní Lipka 9.00

Lichkov 9.06

Těchonín 9.13, 9.24

Jablonné nad Orlicí 9.30

Letohrad 9.41, 9.46

Žamberk 9.55 10.00

Litice nad Orlicí 10.09, 10.13

Potštejn 10.20

Doudleby nad Orlicí 10.26

Kostelec nad Orlicí 10.30

Častolovice 10.34, 10.43

Týniště nad Orlicí 10.52, 10.57

Třebechovice p/O. 11.08, 11.21

H. Králové – Slezské Předměstí 11.32, 11.38

Hradec Králové hl. n. 11.44

Hradec Králové – Dolní Lipka

Příjezd Odjezd

Hradec Králové hl. n. 14.39

H. Králové – Slezské Předměstí 14.45, 14.48

Třebechovice p/O. 14.58, 15.01

Týniště nad Orlicí 15.12, 15.36

Častolovice 15.45, 15.50

Kostelec nad Orlicí 15.55

Doudleby nad Orlicí 15.59, 16.11

Potštejn 16.17

Litice nad Orlicí 16.23

Žamberk 16.32, 16.37

Letohrad 16.47, 16.52

Jablonné nad Orlicí 17.02

Těchonín 17.08

Lichkov 17.15

Dolní Lipka 17.20