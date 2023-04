Nová Paka se stala krajským vítězem srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Zabodoval však také Hradec Králové a třetí Dobruška.

Vítězná Nová Paka si podle něj udržuje kvalitní podnikatelské prostředí i přístup veřejné správy, a v regionu jí tak právem náleží první místo ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys. Druhý skončil Hradec Králové, bronz bere Dobruška.

V Nové Pace je v rámci Královéhradeckého kraje nejvyšší počet živnostníků v přepočtu na obyvatele a také nejvíce firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na celkové množství ekonomických subjektů. Kromě toho je ve městě v rámci regionu vysoce nadprůměrný počet dobíjecích stanic pro elektromobily v přepočtu na množství firem.

K dobru Nové Paky je dále třeba přičíst, že nezaostává ani v bytové výstavbě, naopak je počtem dokončených bytů v přepočtu na 1000 obyvatel na tom v kraji velmi dobře.

Především město zaznamenává vůbec nejvyšší podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích, zároveň má nejvyšší likviditu. Počet úředních hodin, během nichž si podnikatelé mohou vyřídit, co potřebují, je vysoce nadprůměrný. Výborného výsledku dosáhla Nová Paka v mystery testování, které prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje kvalitu a rychlost odpovědí živnostenských úřadů.

„Máme nastavené podmínky, které se nám dlouhou dobu osvědčují, a proto nemáme moc důvody měnit. Je to jako ve fotbale, když se daří, tak se sestava nemění. Máme co do kvality vychytanou státní správu a hodně se aktuálně věnujeme dotacím. Máme připraveno mnoho projektů, ať už se jedná o rekonstrukci kulturního domu, druhou etapu rekonstrukce kláštera, máme připravené výstavby dvou tříd u mateřských školek, také obchvat kolem Nové Paky, i když u toho nejsme investoři, ale také se musíme účastnit. Takže neměníme podmínky, podnikatelům neházíme klacky pod nohy a mají to, co potřebují,“ říká místostarosta Nové Paky Milan Pospíšil.

Hradec Králové má kvalitní webové stránky z pohledu podnikatele, Dobruška, která ve srovnávacím výzkumu také už dříve zabodovala, má nejnižší náklady na dluhovou službu.

Výzkum, jehož výsledky jsou vyhlašovány na krajských setkáních Svazu měst a obcí, zpracovává analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice a městské části Hlavního města Prahy.

Krajské město Hradec Králové má vůbec největší počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele. Další zájem podnikatelů může vzbudit výbornou dopravní dostupností. Radnice vynakládá dostatečné finanční prostředky zejména do oblasti veřejné dopravy a kultury. Úspěch zaznamenal Hradec Králové v hodnocení webových stránek z pohledu podnikatele, který na nich nalezne v přehledné podobě vše, co potřebuje pro komunikaci s veřejnou správou, ale také mnoho dalších užitečných informací.

Bronz patří Dobrušce, v ní v rámci Královéhradeckého kraje prý výrazně přibývá obyvatel. Index stáří, tedy poměr lidí nad 65 let ku obyvatelům do 14 let, je velmi nízký, což je příslibem pro rozvoj podnikání i do budoucna. Město má vysoce nadprůměrný podíl dotací na celkových příjmech, a dokonce v regionu vůbec nejnižší výdaje na dluhovou službu.

„Nově zvolená zastupitelstva mají jedinečnou příležitost sledovat a porovnávat výsledky své práce jak s minulým vedením, tak i s okolními městy či obcemi. Každoroční srovnávací výzkum Město pro byznys jim ukáže, zda jejich zvolená cesta vede k rozvoji jejich území, zda napomáhá dostatečně rozvoji podnikatelských aktivit a tím i celkové spokojenosti místních občanů. Oceněná města jsou v každém kraji nositeli nových myšlenek, které dokázala přetavit v moderní a život usnadňující projekty. Účastníci našich krajských setkání si je už bez slavnostního vyhlašování regionálních výsledků tohoto výzkumu neumí představit. Řada vítězů a oceněných jsou našimi členy, což nás velmi těší,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již šestnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina VINCI Construction CS a Svaz měst a obcí ČR.