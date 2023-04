Jan Pochobradský a Jan Hepnar - tito dva členové Horské služby v Orlických horách kralovali mezinárodnímu závodu horských záchranářů v Krkonoších.

Mezinárodní soutěž Horské služby v Krkonoších v roce 2019. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Už 43. ročník Mezinárodní soutěže horských záchranářů, který se minulý týden uskutečnil v Krkonoších, má vítěze. Stali se jimi Jan Pochobradský a Jan Hepnar, kteří jsou členy Horské služby v Orlických horách. Uspěli v konkurenci nejen domácích českých týmů, ale i soutěžících z Polska, Slovenska a Rumunska. Mezinárodní klání prověřilo jejich fyzičku, ale také technické znalosti, dovednosti i rychlou reakci.

"Technické dovednosti, fyzická kondice, rychlá reakce na zadaný úkol a především všem chlapům v červených větrovkách přirozená, soutěživost. S tím vším se mohli v posledních dnech setkat návštěvníci Krkonoš, kde probíhal 43. ročník Mezinárodní soutěže horských služeb. Dvoučlenné závodní teamy ze všech českých horstev a závodníci z Polska, Slovenska a Rumunska se v rámci sportovního klání pořádaného Horskou službou ČR oblastí Krkonoše, pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, zúčastnily dvoudenního sportovního zápolení, které je dokonale prověřilo," uvádějí horští záchranáři na své facebooku.

Účastníky klání zavedlo na skialpinistických lyžích na vrchol Studniční hory, do údolí Bílého Labe, do prostoru Harrachovy skály a vrchol Medvědína. Absolvovali 25 kilometrů zpestřených slaňováním, dvěma rychlostními vložkami - sprintem a časovkou, prací s lavinovým vyhledávačem a závěrečným sjezdem vyznačeným slalomovými branami do cíle etapy. I pro fyzicky zdatné záchranáře to prý byla náročná šestihodinová prověrka.

Druhý den se soutěžící přesunuli na závodní sjezdovku Stoh. Tady ukázali svoji dovednost v závodě v obřím slalomu jednotlivců a dvojic.

Divácky napínavou částí závodu horských služeb je vždy obří slalom se svozným prostředkem (Akia člun), který, vybavený záchranným materiálem, váží asi 40 až 50 kilo.

„Každý lyžař, který si někdy projel trať obřího slalomu, si dovede představit, jak náročné to je. A teď si uvědomte, že toto jsou schopni zdolat záchranáři jedoucí ve dvojici se svozným prostředkem,“ okomentovala ještě před startem tuto součást závodu Alena Zárybnická, která provázela celou soutěž svým fundovaným komentářem.

V závěrečné disciplíně měli účastníci ošetřit pacienta, přičemž na to měli stanovený limit 15 minut. Patronát nad touto částí měl Český červený kříž.

Z vítězství v hlavní kategorii se radovali záchranáři z Orlických hor Jan Hepnar a Jan Pochobradský. „Celé soutěžní klání, které bylo zároveň setkáním záchranářů po náročné zimní sezoně, se mohlo uskutečnit díky obětavosti všech organizátorů a dobrovolníků, ale také díky podpoře sponzorů," uvedl náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Cingr.