Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahy před silným větrem i stoupáním hladiny řek, které se v některých částech východních Čech mohou vylévat z břehů. V Královéhradeckém kraji bude zvlášť silně foukat v Krkonoších, v Pardubickém kraji pak na Poličsku, Svitavsku, Lanškrounsku a také v oblasti Moravské Třebové a okolí.

Rozlitá Orlice mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí. Cyklostezka vedoucí pod úrovní silnice zmizela opět pod vodou. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Pro Krkonoše platí výstraha před silným větrem až do pondělní 18. hodiny, v Pardubickém kraji by mohl ještě nejvíce zesílit v noci z neděle na pondělí, foukat tu bude také do pondělního podvečera.

V některých říčních profilech se očekává vzestup hladiny řek až na druhý stupeň povodňové aktivity, kdy se již voda může vylévat z břehů do okolní krajiny.

„V průběhu nedělního večera a noci na pondělí 5. února budou hladiny toků odvodňující Krkonoše, Jizerské hory, Orlické hory a Jeseníky vlivem předpovídaných srážek a tání sněhu výrazně stoupat. V povodí horního Labe a horní Jizery může dojít až k překročení 2. SPA., na ostatním území očekáváme překročení 1. SPA,“ informoval ČHMÚ na svém účtu na sociální síti X.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová