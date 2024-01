Královéhradecký kraj rozdělí mezi pět poskytovatelů hospicové péče 25 milionů korun na podporu provozu šesti hospiců v regionu. Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu pro rok 2024 schválila rada kraje a 29. ledna ho ještě projednají krajští zastupitelé. Celkovou částku kraj už v předchozích letech navýšil z důvodu inflace, a tedy i vyšších nákladů.

Už deset let trvání oslavil v loňském roce Domácí hospic Setkání, už deset let na Rychnovsku pomáhá. „Věříme, že nevyléčitelně nemocní lidé mohou žít důstojně doma s laskavou péčí svých nejbližších až do konce svého života,“ je heslem této obecně prospěšné společnosti. I ona se má dočkat krajské dotace, a to ve výši 1 330 000 korun.

Téměř třímilionová dotace by měla pomoci hořickému Domácímu hospici Duha, o.p.s., Centru domácí hospicové péče. Přes dva a půl milionu korun poputuje do Domácí hospicové péče Oblastní charity Hradec Králové a také do terénní služby Hospicu Anežky České Oblastní charity Červený Kostelec, kamenný hospic této charity pak získá vůbec nejvyšší část dotace, tedy 14 700 000 korun. A částka 790 000 korun podpoří Domácí hospicovou - paliativní péči Oblastní charity Trutnov.

Hospicovou péči v Královéhradeckém kraji stabilně zajišťuje pět mobilních hospiců, a to v Hořicích a Vrchlabí, Rychnově nad Kněžnou, Hradci Králové, Červeném Kostelci, Trutnově a jeden kamenný Hospic Anežky v Červeném Kostelci. Kapacita pobytového hospice je 30 lůžek určených pro paliativní péči zejména o onkologicky nemocné v pokročilém stádiu.

„Pro pacienty, kteří se rozhodnou i přes svůj zdravotní stav zůstat doma, s rodinou, blízkými a v prostředí, které mají rádi, je hospicová péče nenahraditelnou službou. Královéhradecký kraj provozovatele hospiců podporuje každoročně a je si vědom toho, že stabilní finanční podpora je nutná pro fungování a dobrý rozvoj těchto sociálních služeb,“ sdělila náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za sociální oblast.

Hospicovou péči tvoří souhrn lékařských, ošetřovatelských, rehabilitačně-ošetřovatelských a poradenských činností poskytovaných vážně nemocným pacientům. Krajský dotační program je přímo určený na spolufinancování této péče o pacienty, kteří vyčerpali možnosti kauzální léčby a nyní u nich pokračuje léčba symptomatická, která u pacientů minimalizuje bolesti a mírní všechny obtíže jejich diagnózy i případné komplikace a zohledňuje potřeby.

Služby mobilního hospice každoročně využívá téměř 400 pacientů a stejný počet využívá také lůžková zařízení. V roce 2023 kraj provozovatelům hospiců rozdělil v rámci příspěvků na provoz 24,5 milionu korun.

