V Královéhradeckém kraji usilovalo o hlasy voličů osm koalic, tři politické strany a dvě hnutí, tedy celkem třináct subjektů. Lidé si mezi nimi zvolí zástupce do 45členného zastupitelstva kraje.

Kdo bude hejtmanem? Na prvních místech jednotlivých kandidátek krajských voleb v Královéhradeckém kraji bylo 12 mužů a jediná žena.

Za Hlas samospráv Jiří Štěpán, Za SPD, Trikoloru a Svobodné Rostislav Jireš, Za Demokratickou stranu zelených - za práva zvířat Dana Doškářová, za Českou pirátskou stranu Pavel Bulíček, za Korunu Českou Josef Kudrna, Za lepší život pro lidi Jan Havlík, za ANO 2011 Petr Koleta, za koalici Pro krajinu - Zelení, Změna pro Hradec a nezávislí Martin Hanousek, za čtyřkoalici Starostové, Top 09, HDK a Les Rudolf Cogan, Silné lídry pro kraj (ODS, KDU-ČSL a východočeši) vede dosavadní hejtman Martin Červíček, Jasný Signál Nezávislých Petr Typlt, Koalici KSČM a České strany národně sociální Lubomír Štěpán.

Senátní volby se v Královéhradeckém kraji týkají obvodu č. 47 - Náchod. V tomto volebním obvodu se ucházejí o křeslo v Senátu Parlamentu ČR tři lidé. Mandát obhajuje královéhradecký hejtman Martin Červíček, kterého nominovala ODS za podpory STAN, TOP 09 a KDU-ČSL. Dále by se rád podíval do Senátu podíval starosta Jaroměře Jan Borůvka (ANO 2011) a ředitel sociální služby z Náchoda, herec a režisér Tomáš Magnusek (vol. strana Tomáš Magnusek do Senátu).

Na Náchodsku přišly první volební výsledky z Vršovky u Nového Města nad Metují. V malé obci se 140 obyvateli byly volební hlasy sečteny zhruba po půlhodině. Ze 108 voličů v seznamu jich ke krajským volbám dorazilo 48, takže první průběžné číslo volební účasti mělo hodnotu 44,44%. Jako druhý byl spočítán okrsek č. 2 v Teplicích nad Metují, kde byla volební účast mnohem nižší - z 397 voličů jich dorazilo jen 97, což bylo 24,37%. Třetí místo patřilo Mezilesí, kde ze 191 voličů jich k volební urně přišlo rovných 80 (41,88%). Během první hodiny po uzavření volebních místností byly sečteny hlasy ve Vestci, v Litoboři a po jednom okrsku v Polici nad Metují a v Broumově a průměrná volební účast měla po hodině sčítání hodnotu necelých 35 procent.

Zklamání u Pirátů, nadějné vyhlídky hnutí ANO. Podívejte se do jejich štábů

Je po čtvrté hodině odpoledne a ve volebním štábu Pirátů v kavárně Artičok na třídě Karla IV. v Hradci Králové panuje zklamání z průběžných volebních výsledků. Náměstek hejtmana Pavel Bulíček ve stranickém tričku a kšiltovce konstatoval, že cílem bylo zopakovat výsledek před čtyřmi lety, kdy Piráti získali 14 procent a sedm mandátů, reálně však doufal v devět procent.

„Je to pro nás zklamání, očekávali jsme lepší výsledek. Vypadá to, že se do zastupitelstva nedostaneme. Snažili jsme se, aby naše kampaň byla vidět, ale zdá se, že voliče nezaujala,“ přemítal Bulíček, podle kterého do voleb zasáhla celostátní politika.

„Nemělo by to tak být, ale volby jsou do určité míry referendem o vládě a skutečně se promítá nižší volební účast, lidé také nevnímají roli kraje jako důležitou,“ řekla jednička pirátské kandidátky.

Zástupci hnutí ANO v čele s hronovským starostou Petrem Koletou se sešli v hotelu Tereziánský Dvůr a s uspokojením sledovali příznivé průběžné výsledky.

„Nálada je dobrá, ale to byla i před volbami. Chtěli jsme získat 27 procent a zatím to vypadá, že bychom toho mohli dosáhnout, za což jsem rád,“ uvedl Koleta okolo čtvrté hodiny odpoledne.

