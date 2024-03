Nohu z plynu a jezděte s čistou hlavou. Také nadcházející velikonoční svátky budou ve znamení dohledu nad dopravou.

„Během nadcházejících svátečních dní budeme ve zvýšené míře dohlížet na bezpečnost a plynulost v silničním provozu, a to od Velkého pátku do Velikonočního pondělí. Připojíme se tak k velikonoční celorepublikové dopravně bezpečnostní akci. Zaměříme se na kontrolu řidičů i vozidel, ale zejména na dodržování rychlostních limitů a na kontroly případného ovlivnění alkoholem a jinými návykovými látkami. Zacílíme i na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, kontrolovat budeme i technický stav vozidel nebo nevěnování se řízení, a to zejména kvůli držení hovorového zařízení za jízdy,“ uvedla policejní mluvčí Magdalena Vlčková.

Jak informovala, na silnicích v Královéhradeckém kraji se bude o prodlouženém velikonočním víkendu pohybovat několik desítek policistů. Zejména pak na silnicích s vyšší dopravní zátěží, v rekreačních a turistických oblastech: „Místa se budou průběžně měnit, s ohledem na situaci a dopravní zátěž. Hlídky tedy nebudou mít po celou dobu pevná stanoviště, ale budou většinou mobilní. Dohled bude probíhat nejen ve dne, ale samozřejmě i v nočních hodinách. Apelujeme na řidiče, aby byli k sobě i dalším účastníkům silničního provozu tolerantní, nepřeceňovali své síly a při jízdě byli opatrní. Přejeme všem řidičům a dalším účastníkům silničního provozu šťastné a bezpečné cestování nejen po dobu Velikonoc!“

