Už první zářijové pondělí se můžete vydat s letošní úrodou jablek do některých moštáren, třeba na Rychnovsku a Hradecku. Během září začnou zpracovávat ovocné kvasy palírny.

Slivovice, hruškovice... Pálenka je lék i peklo, říká destilatér Jelínek | Video: Iveta Nádvorníková

S končícím létem řada pěstitelů míří do moštáren. Přebytky jablek si v nich mohou nechat zpracovat na lahodný nápoj, oproti nákupu v obchodě tady za mošt výrazně ušetříte.

„Tepelně nezpracovaný mi vydrží v lednici několik dnů, svařený pak měsíce,“ pochvaluje si jedna z pravidelných návštěvnic moštárny nedaleko Černilova na Hradecku.

V moštárně Českého Zahrádkářského svazu v Opočně v Podzámčí čp. 345 se bude moštovat od 4. září až do 25. října. Zájemci, kteří sem vyrazí, by neměli zapomenout vzít s sebou čisté a nepoškozené lahve od minerálek od obsahu 0,7 litru. Možné je také plnění do pětilitrových bag in boxů. Moštárna je v provozu vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 15 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Ze 100 kilogramů jablek můžete získat 80 lahví moštu při ceně 13 korun za jednu. Pokud si ho necháte načepovat do pětilitrového bag in boxu, zaplatíte 130 korun. Jablka mají být zralá, nenahnilá, nevykrajovaná a nečervivá.

Zámeckým vinicím u Doudleb nad Orlicí se daří, pro víno z nich už cinklo zlato

Moštárna Plácky v Hradci Králové rozjede provoz podobně jako ta opočenská v pondělí 4. září, a sice od 15 do zhruba 18 hodin. Fungovat pak bude každé další pondělí. Cena je 7 korun za litr moštu z vlastních jablek.

V hradecké moštárně U Háječku (nedaleko točny na Slezském Předměstí) se první ovoce přijímá 17. září, s moštováním se započne od pondělí 18. září od 15 hodin a pak každé další pondělí, po 23. říjnu bude termín ukončení upřesněn. Cena je 27 korun za 0.7l lahev pasterizovaného moštu (vydrží prý až 5 let) nebo 20 korun za litr nepasterizovaného surového moštu. V Honkově ulici se moštuje od září do listopadu (v sobotu od 7 do 10 hodin, ve středu po dohodě v 18 hodin) při ceně 10 korun za litr. V Hradci přitom najdete i další moštárny.

Úrodu jablek lze však proměnit i v dobrou pálenku. Na Rychnovsku funguje od roku 2002 palírna v Malé Ledské, její majitel do ní momentálně hledá brigádníka. „Ještě nejsme rozhodnutí, jestli začneme přijímat jablka druhou nebo třetí sobotu v září. Přijímat budeme v sobotu od půl druhé do pěti hodin odpoledne. V současné době to ani nemá cenu, několik lidí mi už přivezlo jablka, ale neměla ani 10 procent cukru. Nechal jsem si poradit v sadech v Synkově, kde sledují vývoj cukernatosti v ovoci,“ vysvětluje majitel palírny Ladislav Libotovský.

Slivovice, hruškovice... Pálenka je lék i peklo, říká destilatér Jelínek

Snad až na velmi zdařilou úrodu třešní to letos s ovocem není žádná sláva.

„Kvasu ze švestek mám zatím asi jen 100 litrů, s ovocem je to letos dost velká bída. V době kvetení byla zima a ani nelétaly včely, takže květy nebyly opylené. A co mě říkají pěstitelé z velkých sadů, mají také neúrodu. Ve velkých sadech se tu a tam něco urodilo, ale všechno nahoře. Spodek vzal nejspíš v době květů mráz,“ vyjmenovává možné důvody provozovatel pálenice.

Zpracování ovoce na litr padesátiprocentního destilátu v Malé Ledské vyjde na 205 korun.

Okolo 200 korun zaplatíte i v Brocné U Ámose. Zdejší provozovna nabízí kromě pálení i moštování. „Zatím není spuštěn provoz, je málo ovoce a co se pálí, ještě není zralé. Zahájit provoz bychom mohli kolem 20. září,“ sdělil Milan Bárta, starosta obce Skuhrov nad Bělou, která je provozovatelem pěstitelské pálenice a moštárny v Brocné.

Pěstitelská pálenice v Hradci Králové ve Skladištní oblasti ve Stavební ulici rozjela sezonu od srpna. Pálí se tu pouze z dodaného kvasu při ceně 210 korun za litr padesátiprocentní pálenky. Kdo má blíže do Libčan, v tamní pálenici zaplatí 198 korun za litr padesátiprocentního destilátu.