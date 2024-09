Na příští dny, kdy se očekávají problémy v souvislosti s hrozícími povodněmi, ale i silným větrem, se chystají také energetici. Mohlo by docházet k výpadkům elektřiny.

„ČEZ Distribuce se připravuje na možné poruchy a s tím spojené výpadky elektřiny z důvodu povodní a silného větru, který by měl foukat především v sobotu. Dle platné výstrahy meteorologů přijala společnost řadu opatření, která mají pomoci rychleji obnovit dodávky elektřiny našim zákazníkům,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Informace z ČHMÚ k výstraze. | Video: Český hydrometeorologický ústav

Jak informovala, posíleny budou jak poruchové čety v terénu, tak i pracoviště dispečinku i call centra. Připomněla také, že po povodních v roce 2013 energetici řadu distribučního zařízení, jako jsou distribuční trafostanice, venkovní i kabelové vedení a podobně, přemístili ze záplavového území do míst, kam voda nedosáhne. Přijali také řadu protipovodňových opatření, která by měla eliminovat zatopení distribučního zařízení v povodí vodních toků. Větší starosti nám dělá silný vítr, který zpravidla láme stromy a větve. Ty pak padají do vedení a způsobují poruchy.

„Při vytrvalém dešti pak dochází k podmáčení terénu a do vedení nám často padají celé vyvrácené stromy. I na tuto situaci se nyní připravujeme. Jsme v pohotovosti, v případě potřeby navýšíme počty pracovníků jak v terénu, tak i na call centru a dispečinku. Poruchy můžou všichni zákazníci hlásit na bezplatnou kontaktní linku 800 850 860, případně přes mobilní aplikaci PROUD či informace naleznou na www.cezdistribuce.cz,“ dodává Šárka Lapáčková Beránková.