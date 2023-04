Studentka hradecké zdravotnické školy Alžběta Křížová uspěla v konkurenci dalších adeptek na titul z různých koutů Čech i Moravy a stala se vítězkou soutěže Miss OK (Opravdová Krása). Ta je určená dívkám ze středních škol a pořádá ji olomoucká agentura RPSC ideas.

Z finálového galavečera Miss OK v Olomouci. Celkovou vítězkou se stala Alžběta Křížová (na snímku uprostřed). | Foto: z archivu pořadatele Miss OK

Už devátý ročník soutěže Miss OK (Opravdová krása) má svou vítězku. Finálový večer se uskutečnil ve čtvrtek 13. dubna v olomouckém Sklubu a asi největší radost z něho měla sedmnáctiletá studentka druhého ročníku Střední zdravotnické školy v Hradci Králové Alžběta Křížová. Připadl jí titul Miss OK 2023.

„Uskutečnily se dva castingy – jeden na Moravě v Olomouci a druhý v Čechách v Pardubicích, kdy z každého vzešlo šest finalistek. Finalistky následně čekalo soustředění v Olomouci, kde trénovaly choreografie, chůze a celkově se připravovaly na finálový galavečer,“ popsala, co předcházelo finále soutěže, její manažerka Monika Janků.

První vicemiss OK 2023 se stala Anna Harbichová, Druhou vicemiss OK 2023 Veronika Horáková. Jako Miss OK Internet byla oceněna ještě Karmela Hošková a celková vítězka Alžběta Křížová se raduje i z titulu Miss OK Face.

Klára Vavrušková: "Týdny před Miss Universe byly hodně hektické"

Výhrou pro úspěšné účastnice tohoto klání jsou kromě dárků od partnerů soutěže cenné nové zkušenosti v oblasti modelingu a také nové kontakty.

„V rámci této soutěže vítězky nikam dále nepostupují. Velmi často ovšem pokračují v modelingu a zkouší další soutěže krásy. Z minulých ročníků máme také několik dívek, které byly velmi úspěšné a mnohdy se i umístily v soutěžích, jako je Miss České republiky nebo Miss Czech republic,“ dodává Monika Janků.

Letošní finálový večer už devátého ročníku soutěže byl stylizovaný do 20. let minulého století. Provázela jím dvojice Eva Decastelo a Petr Šimek.

FOTO: Klára Vavrušková uspěla ve světové soutěži krásek

Čtvrteční program byl nabitý už od brzkých ranních hodin, kdy dívky dorazily na finální zkoušku šatů a nácvik choreografie. Galavečer odstartoval v 19 hodin. V čele poroty stanul ředitel soutěže Roman Štěpánek, který se také angažoval na přípravách finálového večera. „Celý den jsme pracovali, aby bylo vše, jak má být. Mám Sklub rád a je skvělé, že letos se Miss koná již podruhé tady. Tohle místo má své genius loci,“ podotkl.

Po vystoupení kapely Rockabilly Juniors se už na pódiu představily finalistky s úvodní choreografií ve stylu 20. let minulého století.

Soutěže krásy mě velmi baví a užívám si je, říká Anna Marie Lingerová z Rašovic

Krása nestačila, účastnice soutěže také tančily, předvedly číslo ve stylu grotesky, promenádu v plavkách a krásné šaty ze svatebního studia Dany Svozílkové. Kapela odehrála známé kultovní písně a to vše doplňovaly vstupy sehraných moderátorů.

Finalistky také dostaly poprvé v historii soutěží Miss otázky generované umělou inteligencí. Ozvláštněním byla dvanáctiletá Laura Mohylová, která předvedla dechberoucí baletní vystoupení.

Na Opočno Taťána Kuchařová nezapomíná

I v jiných soutěžích krásy v minulosti zabodovaly účastnice z Královéhradeckého kraje, z Rychnovska dokonce dvě také ve světových kláních. Miss World se v roce 2006 stala Taťána Kuchařová z Opočna. Studentka z Kostelce nad Orlicí Klára Vavrušková jako Česká Miss reprezentovala Českou republiku na Miss Earth 2019 a uspěla, dostala se do vítězné trojky a získala titul Miss Earth-Water a Česko později reprezentovala na další prestižní světové soutěži Miss Universe.