/FOTO, VIDEO/ Nejen o kněžském životě vypráví nový film Jaroslava Červinky ZIBI, který přibližuje Zbigniewa Czendlika, charismatického muže, autora knihy Postel, hospoda, kostel, v níž v roce 2016 zveřejnil příběhy svého života a o rok později za ni obdržel cenu čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera 2017.

Jaroslav Červinka o tom, jak se zrodil nápad vytvořit časosběrný dokument nejen o kněžském životě Zbigniewa Czendlika. | Video: Irena Voříšková

Celostátní premiéra časosběrného dokumentu ZIBI se za účasti hlavního protagonisty a tvůrců filmu uskuteční v Dobrušce 12. října od 18.30 a repríza 2. listopadu od 17.30.

Zdroj: Jaroslav Červinka/YouTube

„Více jak jeden rok jsme s kamerou následovali kroky lanškrounského kněze Zbigniewa Czendlika, kterému mnoho lidí neřekne jinak než Zibi. Zaznamenali jsme tak nejen jeho aktivní kněžský život, ale také poodhalili jeho soukromí a nahlédli do rozličných činností, které mu umožňují být ve společnosti lidí. Protože mezi nimi je mu dobře,“ uvedl producent, režisér, scénárista i kameraman filmu, Jaroslav Červinka, který žije v Novém Městě nad Metují.

Devětapadesátiletý Zbigniew Jan Czendlik, řečený Zibi, je římskokatolický kněz polské národnosti působící v České republice, v současné době jako děkan lanškrounský.

Zdroj: Irena Voříšková

Do Čech byl vyslán v roce 1992 a první rok strávil v náchodské farnosti. Poté odešel do Lanškrouna.

Objevil se v několika televizních pořadech. Je mediálně známý zejména kvůli přátelským vztahům s řadou lidí z oblasti politiky a šoubyznysu. Do povědomí veřejnosti se dostal také díky svatbě Lucie Bílé, kterou při jejím prvním sňatku oddával. Promluvil i na pohřbu se státními poctami zpěváka Karla Gotta v katedrále sv. Víta na Pražském hradě, který se konal 12. října 2019.

Zbigniew Czendlik je aktivním sportovcem, dříve hrával fotbal, pak přešel na golf. Cizí mu nejsou ani další aktivity, jak ukazuje i nový dokumentární film ZIBI.