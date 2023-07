Dinopark v Karlówě: cestu do pravěku můžete zažít nedaleko česko-polských hranic

/FOTO, VIDEO/ Snad není nikdo, kdo by jako dítě nezbožňoval legendární film o dobrodružné výpravě party kluků Cesta do pravěku. A mnoho fanoušků má i mezi dospělými. Připomenout si ho můžete, pokud se vydáte na výlet do polského Karlówa, který leží asi jen 10 kilometrů od lázeňského městečka Kudowa Zdrój.

Vítejte v Dinoparku v Karlówě. | Video: Deník/Jana Kotalová