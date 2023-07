/FOTO, VIDEO/ Přes týden pracuje jako asistent pedagoga v lesní mateřské školce. „Hraju si s dětmi,“ říká s úsměvem Daniel Richter z Hradce Králové, s nímž se můžete příležitostně setkat také na různých místech ve lněné přepásané haleně a slamáku u stolečku s historickými mincemi. Dokáže o nich dlouho a zasvěceně vyprávět, ukazuje, jak se taková platidla v dávné minulosti razila i jak se měnila technologie výroby.

Daniel Richter seznamuje s historií výroby mincí ve středověku. | Video: Deník/Jana Kotalová

Historie Danielu Richterovi učarovala natolik, že ji tak trochu prožívá na vlastní kůži a už přes dvacet let do ní zasvěcuje také členy dětského kroužku historického šermu Tesák. Ten se zaměřuje na období husitství.

Potkat ho můžete třeba ve skanzenu středověké vesnice Villa Nova v Uhřínově pod Deštnou. Jak se svěřuje, do Slatiny nad Zdobnicí jezdil na dětské tábory a Orlické hory má rád.

„Nejsem tady zdaleka poprvé, tamhle je jedna díra, která původně byla polozemnicí a tam jsem někdy v zimě 96. roku přespával. Jezdím sem opakovaně. Jsem nedostudovaný učitel dějepisu. Historie mě baví celá léta. Prošel jsem i skupinou historického šermu. Skupiny historického šermu se množí tím, že jedna zanikne a dělí se na dvě jiné. Takto vznikl i dětský kroužek historického šermu,“ prozrazuje.

Nese název Tesák a zrodil se díky dětem samotným: „Míval jsem ve čtvrtek tréninky, v pátek jsem vedl jiný kroužek a děti u mě v autě viděly meče, chtěly si to vyzkoušet. Slovo dalo slovo a fungujeme už 22 let. Tesák byla zbraň, kterou bojovali, takoví ti obyčejnější, chudší bojovníci. Když to trošku zjednoduším, šlo o velký nůž,“ vysvětluje s tím, že právě tesákem spousta příznivců historického šermu začíná trénovat.

Do Tesáku se mohou přihlásit děti ve věku od devíti let až do završení základní školní docházky. „Ale když věkově přesáhnou tuto hranici, nevyháníme je. Máme i několik devatenáctiletých, dvacetiletých členů. Momentálně nás je dvacet,“ říká Richter.

Spolek historického šermu Tesák o sobě:

V rámci naší hry na historii představujeme houfec táborského vojska z roku 1420 vedený hejtmanem (statečný zeman Jeník z Mečkova), který tvoří především střelci ze samostřílů. Občas se v houfci vyskytnou i pavézníci, sudličníci, korouhevníci, kopiníci či střelci z píšťal, hákovnic a tarasnice. Počítáme s výstavbou a výcvikem oddílu pavézníků ze starších a lépe vybavených členů. Naše vybavení zahrnuje zbraně, zbroje, stany, přístřešky, korouhve, svátost v proštípí, nádobí a spoustu dalších rekvizit pro táborový život a boj. Houfec kromě zemana a jeho synka Viléma Jeníka z Mečkova tvoří většinou příslušníci chudiny (až na výjjimky - rotymajstr) vybavení z městských zbrojnic a z kořisti (helma je pro každého účastníka boje povinností!).

V uhřínovském skanzenu prý letos určitě nebyl naposledy. Atmosféru života ve středověku si vychutnává i nocováním pod jedním ze zdejších přístřešků krytém doškami.

Díky mincím, které s sebou vozí, se mohou zájemci seznámit s jejich historií a měnící se podobou, představuje středověká platidla, ukazuje, jak se razila, ale dozvíte se například také to, co se za ně dalo pořídit, proč se groše sekaly a jak se kdysi zhotovovaly falzifikáty drobných mincí.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Husité pak razily kalíšky, jako materiál jim posloužily kostelní kalichy, pro nedostatek drahých kovů pak přešli na takzvané flůtky.

Děti v kroužku během roku dostávají novodobé flůtky. V létě se potom účastní táboření, které je zakončeno bojovou hrou, kdy za to, co za rok naspořily, pořizují vybavení.