Hradec Králové inflační doložku vkládá do nájemních smluv poslední dva roky. „Inflaci nebudeme uplatňovat kvůli její výši. Rozhodli jsme se, že by to bylo asociální, bylo by to hrozně moc peněz a nikdo s takovým nárůstem nepočítal,“ vysvětlil náměstek hradecké primátorky Pavel Vrbický, který má právě bytovou problematiku na starosti.

Podle něj rada města nerozhodla jednotně. „Ačkoliv jsme hodně diskutovali, jak dalece je to správné, tak jsme se nakonec rozhodli kvůli vysoké inflaci takto,“ dodal náměstek Vrbický. Současně ale připomněl, že v dalších letech, až se inflace sníží, musí nájemníci s využíváním doložky počítat.

Výše komerčních nájmů řadí Hradec Králové dlouhodobě k nejdražším městům v zemi. Například podle serveru realitymix platili obyvatelé krajského města v lednu v průměru tržní cenu 238 korun za metr měsíčně. Město svých 1331 bytů pronajímá od 36 do 130 korun za metr.

„Naposledy město zdražovalo o pětinu v roce 2021 u bytů určených k trvalému nájmu a stejnou mírou loni u bytů zvláštního určení a pro seniory,“ uvedla mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.

„To byla další rána, už teď je dražší všechno ostatní,“ stěžovala si seniorka Jarmila, která bydlí v garsonce na Brněnské. „Po zaplacení nájmu a energií mi toho moc nebývá. To už bych se musela snad chodit pást,“ dodala s hořkostí bývalá učitelka, která žije sama.

Hradecký magistrát se letos kvůli inflaci zdražovat nájmy nechystá.

Další otázka ale je, jak využijí možnosti zdražit kvůli inflaci o 15,1 procenta soukromníci. „Obecně máme nižší nájmy, sázíme na solidní nájemce, kteří jsou spolehliví a slušní, a nechceme o ně přijít,“ řekl podnikatel Stanislav, který se společníkem pronajímá vlastní byty v centru Hradce Králové. „Samozřejmě sledujeme, jak se vyvíjí ceny na trhu, a podle toho reagujeme,“ dodal spolumajitel desítky bytů.

Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa: „Rada města rozhodla, že u všech typů nájemného a pachtu, kde ve smlouvách je inflační doložka, nebude uplatňovat inflaci za rok 2022 ve výši 15,1, ale pouze 6 procent."

Se zvýšením nájmů musí ale počítat část městských nájemců v Trutnově.

„Nájemné v městských bytech zvyšujeme o 15 procent pouze u domů se zvláštním určením a u služebních bytů, které poskytujeme nemocnici pro její personál. U ostatních městských bytů nájmy zůstávají a ani o jejich zvýšení neuvažujeme,“ řekla Deníku mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. Druhé největší město kraje disponuje 653 byty, z nich je 263 zvláštního určení. Nájem se tady pohybuje od 17 do bezmála 62 korun za metr.

Nejmenší někdejší okresní město kraje Rychnov nad Kněžnou využije inflační doložku jen minimálně. Zdražení mohou čekat od dubna lidé v 16 nových bytech.

„Rada města rozhodla, že u všech typů nájemného a pachtu, kde ve smlouvách je inflační doložka, nebude uplatňovat inflaci za rok 2022 ve výši 15,1, ale pouze 6 procent,“ slíbil rychnovský starosta Jan Skořepa.

Město má přitom bezmála 500 nájemních bytů. Lidé tady dnes za bydlení platí od 17 do 130 korun za metr a měsíc.

Vyšších nájmů se naopak zatím nemusí obávat ve dvacetitisícovém Náchodě.

„Vedení města v současné době neuvažuje o úpravě výše nájemného v městských bytech. K poslední úpravě došlo v roce 2022 u části bytových jednotek,“ vysvětlila mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

V Náchodě lidé platí za metr měsíčně 40 korun u bytů zvláštního určení, případně 70 korun za běžný byt. U bytů, které se obsazují výběrovým řízením, záleží na tom, kolik zájemce nabídne. Celkem má město necelých 300 bytů.

A zdražovat se nechystají ani v Jičíně. Městu patří 310 bytů. „Z toho máme celkem 110 bytů v domech s pečovatelskou službou, pět krizových bytů a čtyři zvláštního určení. Nájemné je stanoveno ve výši 61 korun za metr a a bylo naposledy zvýšeno v roce 2019,“ řekl za městský úřad Jan Jireš.