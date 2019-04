Pořadatelé soutěže pro začínající zpěváky Česko zpívá s patronkou Kamilou Nývltovou oznámili, že letos zorganizují Camp 2019 v Penzionu Radvanice.

Půjde o hudebně a tanečně vzdělávací tábor pro děti a mladé lidi ve věku od 10 do 26 let. Účastníky čekají od 7. do 13. července pěvecké a hudební workshopy, hodiny tance, kurz líčení, sportovní tréninky, kurz komunikace včetně cvičných rozhovorů na kameru, profesionální focení, zážitkové a interaktivní hry. Vše vyvrcholí koncertem u Uffa v rámci akce Trutnovského hudebního léto.