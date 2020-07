Ještě před několika týdny to vypadalo, že někdejší kandidátka na hejtmanku nebude moct kandidovat vůbec. U poslanců se nejprve hovořilo o zákazu, později o tom, že musí být až na konci kandidátek. Předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi totiž dlouhodobě vadí kumulace funkcí. Tento fenomén kritizoval například na loňském sněmu hnutí.

„Kumulace funkcí je obrovský problém,“ řekl tehdy ve svém projevu. S kumulací funkcí má v kraji zkušenosti většina stran. Pouze hnutí ANO a Piráti proti ní ale dlouhodobě vystupují. „Ministryně Dostálová z kandidátky vypadla. Cílem je zamezit kumulaci funkcí. Toto naše pravidlo se zatím úplně nedodržovalo,“ řekla Deníku 1. náměstkyně hradeckého primátora Monika Štayrová před třemi týdny.

To Eva Matyášová, která sedí v poslanecké sněmovně, krajském zastupitelstvu i zastupitelstvu Hradce Králové, byla nařízením zklamaná. „Nemyslím, že je to dobrý tah. Ostatní strany to nedělají a my se tím do voleb oslabujeme,“ vysvětlila. Její názor nakonec získal ve hnutí zastání a nařízení se aspoň částečně změkčilo.

„Ve finální podobě jsou kromě paní Matyášové poslanci na posledních třech místech a ministryně Dostálová nakonec na kandidátce také bude, a to na 11. místě. V případě zvolení se ale nebudou ucházet o žádnou vyšší funkci na kraji a ponechají si pouze mandát jako řadoví zastupitelé,“ potvrdil krajský předseda hnutí Pavel Plzák. Dostálová tak bude nakonec kandidovat v první čtvrtině kandidátky. Poslanci Pvel Plzák, Jiří Mašek a Petr Sadovský budou na chvostu. Matyášová, která měla být původně krajskou dvojkou, po změnách už nechtěla být na kandidátce vůbec. „Teď už to fakt nechci komentovat,“ odpověděla Deníku na dotaz, co ji k rozhodnutí vedlo.

Do krajského zastupitelstva zvolili Kláru Dostálovou už v roce 2017. Kvůli své tehdejší funkci náměstkyně na ministerstvu se však mandátu později vzdala. „Nevíme, zda bude ministryní i po dalších volbách, takže bychom její přínos pro kraj určitě uvítali,“ informoval Plzák.