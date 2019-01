Krkonoše – Rozsáhlé a v podstatě zbytečné pátrání po sedmašedesátileté ženě mají za sebou v průběhu dnešní noci a dopoledne policisté, hasiči a především záchranáři HS Krkonoše.

Ilustrační foto | Foto: Miloš Šálek

Vše začalo údajně hádkou mezi příbuznými v obci Dolní Dvůr. Po rozepři rozrušená žena odešla z domu, aniž by komukoliv řekla kam, a kdy se vrátí. Když ani po půlnoci domů nedorazila, příbuzní kolem tři čtvrtě na jednu v noci kontaktovali dispečink HS Krkonoše a Policii ČR.

„Ihned jsme sestavili tým dvaceti lidí mezi nimi i tři psovody s jejich psy. Pak jsme pěšky, v terénních automobilech a na terénní čtyřkolce začali prohledávat cesty a potoky kolem obce směrem do hor," popsal akci Pavel Jirsa, zástupce náčelníka HS Krkonoše. Policisté s jejich psovody zatím prohledávali nejbližší okolí ženina bydliště.

Pátrací akce trvala bez výsledku do pěti hodin ráno. V tu dobu záchranáři vyloučili už všechny možnosti, kde by ztracená mohla být. Po domluvě s PČR proto hledání přerušili s tím, že opět začnou v dopoledních hodinách. Žena se objevila těsně poté, co dopoledne vyrazili záchranáři opět do terénu.

Vysvětlila, že odešla lesem do 10 kilometrů vzdálené obce Lánov ke známým, ale zapomněla si mobilní telefon.