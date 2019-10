Zemřela signatářka Charty 77 Hana Jüptnerová z Vrchlabí

Pedagožka a signatářka Charty 77 Hana Jüptnerová z Vrchlabí zemřela v pondělí ve věku 67 let po dlouhé nemoci. V roce 2017 organizace Člověk v tísni Jüptnerové udělila Cenu Příběhů bezpráví. V roce 2018 získala osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunistickému režimu. "Charta, to byl vůbec ohromnej průlom, najednou někdo rozrazil to okno, rozrazil ty dveře, někdo je rozkop, někdo měl tu odvahu," citoval její slova web Jeden svět na školách, který je jedním ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Poslední rozloučení s Hanou Jüptnerovou se bude konat v sobotu 12. října od 14 hodin v klášterním kostele sv. Augustina ve Vrchlabí.

Signatářka Charty 77 Hana Jüptnerová z Vrchlabí zemřela v pondělí po dlouhé nemoci. Na snímku vítá Václava Havla v Trutnově 27. ledna 1990. | Foto: Paměť národa

Jüptnerová podepsala Chartu 77 v roce 1979, když byla jako samoživitelka se dvěma dětmi na mateřské. Chtěla tak vyjádřit solidaritu pronásledovaným a rodinám politických vězňů. Do činnosti se zapojila víc po uvěznění disidenta Pavla Wonky z Vrchlabí, kvůli němuž pak zorganizovala protestní hladovku. Když Wonka v dubnu 1988 zemřel ve vězení, promluvila na jeho pohřbu. Následně musela opustit práci na gymnáziu. Hana Jüptnerová, za svobodna Špičková, se narodila 31. ledna 1952 v Trutnově. V 18 letech tragicky přišla o celou rodinu. Vystudovala obor čeština–němčina na brněnské filozofické fakultě. Hluboké osobní kontakty ji po léta vázaly s přáteli z bývalé NDR. Od 70. let se vůči režimu projevovala statečně, nechodila k volbám a přes složitou osobní situaci podepsala v roce 1979 Chartu. Jako matka samoživitelka směla dál učit na gymnáziu. Angažovala se například při pohřbu Pavla Wonky, v květnu 1988 pronesla nad rakví řeč. Potom musela z jilemnického gymnázia odejít. Až do sametové revoluce pracovala manuálně, dostala práci pomocné síly v cukrárně-výrobně, myla nádobí. Potom mohla pracovat jako skladnice na stavbě čističky odpadních vod v Hartě. Kromě svých dvou vlastních synů vychovala tři romské děti v pěstounské péči. V roce 2017 jí nezisková organizace Člověk v tísni udělila Cenu Příběhů bezpráví. Hana Jüptnerová zemřela 7. října roku 2019. Komiksem po stopách setkávání disidentů v Krkonoších Přečíst článek › Životní příběh Hany Jüptnerové popsala obecně prospěšná společnost Post Bellum ve sbírce Paměť národa: https://www.pametnaroda.cz/cs/juptnerova-hana-20180202-0

