Hradec Králové /FOTO/ - Prezident Miloš Zeman v neděli na 40. mimořádném sjezdu ČSSD doporučil straně, aby zahájila jednání s hnutím ANO o své účasti ve vládě. Podle něj má ANO zájem jednat s ČSSD.

“Ti, kdo vás budou v dobré víře vyzývat, abyste odešli do opozice, vás budou vyzývat, abyste nic nedělali ani pro republiku, ani pro ČSSD,” řekl Zeman. Sociální demokraty varoval, že v takovém případě by jejich preference mohly klesnout až pod pět procent. “Nikdo o vás nebude vědět,” řekl.

Na druhé straně však podotkl, že by ČSSD pro sebe neměla žádat ministerstva. “S patnácti poslanci by to bylo komické,” uvedl. Podle něj by měla žádat posty náměstků nebo odbory.

Zeman však dodal, že sociální demokracie by se měla vyvarovat “touhy po funkcích.” Pravě to podle něj způsobilo, že strana ve volbách spadla na sedm procent, protože místo, aby ČSSD pracovala pro republiku nebo pro sebe, pracovala pro některé funkcionáře.

Prezident prohlásil, že ČSSD je jedinou stranou, která neměla jasné stanovisko, kdo je vlastně její prezidentský kandidát. Nemá jasné stanovisko, zda jít do opozice, nebo se zúčastnit vlády, a neví, kdo je její předseda. “Jinak jste naprosto v pořádku,” řekl Zeman.

V projevu se vrátil i k nedávným prezidentským volbám a poděkoval třem kandidátům na předsedu ČSSD, kteří ho veřejně podpořili: Janu Hamáčkovi, Milanu Chovanci a Jiřímu Zimolovi. Zmínil však i trojici hejtmanů, kteří před volbami avizovali, že ho nepodpoří – hradeckého Jiřího Štěpána, pardubického Martina Netolického a plzeňského Josefa Bernarda.

Připomněl také své úspěšné období v ČSSD a projevil přání, aby na něj strana navázala.

“Chcete-li být skutečnými přáteli, nebuďte stranou podrazáků,” uzavřel prezident.