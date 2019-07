Hradečtí radní na svém úterním zasedání schválili výběr zhotovitele nového parkoviště u fakultní nemocnice. Celkem vybírali ze třech nabídek. Vítěznou předložila společnost Matex, která by měla s pracemi začít ještě do konce prázdnin.

Parkování na trávě v okolí Fakultní nemocnice Hradec Králové. | Foto: Deník/ Jan Pruška

„Podle smlouvy má zhotovitel na stavbu parkoviště pět měsíců, a to i včetně kolaudace, tudíž se dá předpokládat, že hotovo by mělo být na začátku příštího roku,“ řekl k dalšímu procesu náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Město za parkoviště, které stále označuje jako provizorní, zaplatí necelých 11 milionů korun. Použije na to peníze, které dostalo v rámci dohody o narovnání od společnosti CTP. V prvních měsících provozu bude parkoviště pro 205 aut zdarma. Později počítá město s jeho zpoplatněním. Poplatky nepůjdou společnosti ISP, která vybírá parkovné ve většině města, ale přímo městu.