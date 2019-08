/FOTOGALERIE/ Krkonoše loni navštívily rekordní, bezmála čtyři miliony lidí. I letos je návštěvníků na horách hodně. Přesto například ve Špindlerově Mlýně přiznávají mírný úbytek hostů.

Nekonečný had, který se obtáčí kolem vchodu do dolní stanice lanovky v Peci pod Sněžkou signalizuje, že lidé berou o prázdninách hory útokem. Není to výjimka, ale pravidlo.