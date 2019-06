Ze zákazu vstupu na část Severních teras v Hradci Králové si velká část návštěvníků divadelního festivalu hlavu nedělá. Davy lidí nerespektují zátarasy technických služeb a zkracují si cestu přes uzavřené části. Riskují tím nejenom vlastní životy. Reálně hrozí, že by se část teras mohla sesunout.

Tisíce lidí proudí během festivalu Divadlo evropských regionů přes uzavřené části Severních teras. Ty jsou přitom už roky nepřístupné kvůli hrozícímu sesuvu. Další narušení statiky může vést až ke zhroucení hradeb. „Část teras je uzavřená kvůli bezpečnosti lidí, nikoliv kvůli našemu rozmaru,“ zdůraznil už loni Ivan Čakány z Technických služeb Hradec Králové. Pokud by se hradby opravdu začaly hroutit, mohlo by to mít ničivé následky. Hradečané se o tom ostatně mohli sami přesvědčit v roce 2011, kdy se sesunula část hradeb vedle Adalbertina. Padající cihly naštěstí nezasáhly lidi, ale poškodily tři zaparkovaná auta.